Partido Liberal lança chapa puro-sangue em Venda Nova do Imigrante

O servidor público Rafael Monteiro, filiado ao partido de extrema-direita, PL, teve sua candidatura a prefeito lançada no domingo (4), em Venda Nova do Imigrante.

Seu candidato a vice-prefeito é o advogado e especialista em segurança privada, Diego Gonçalves da Silva, também filiado ao PL. Configurando assim, mais uma chapa “puro-sangue” dos Liberais no Estado do Espírito Santo.

A convenção majoritária e proporcional ocorreu na manhã do domingo (4), no Rancho Nonno Pascoal, e reuniu apoiadores e candidatos a vereadores que foram homologados para disputar as eleições deste ano.