“É Assim que Acaba” estreia nos cinemas de Cachoeiro

Chega aos cinemas de Cachoeiro, o aguardado filme “É Assim que Acaba”, baseado no best-seller da autora Colleen Hoover, A trama, inspirada em fatos reais da vida da escritora, acompanha a história de Lily, uma florista que acredita ter encontrado o amor da sua vida, mas acaba enfrentando uma situação desafiadora.

O elenco conta com a atriz Blake Lively, conhecida por seu papel em “Gossip Girl”, interpretando a protagonista Lily. Justin Baldoni, famoso por “Jane the Virgin”, assume o papel de Ryle, enquanto Brandon Sklenar dá vida a Atlas. A estreia nos cinemas promete atrair tanto os fãs do livro quanto os amantes do cinema que buscam uma narrativa emocional e intensa.

A estreia do filme ainda conta com uma experiência imersiva com a disponibilidade de um display, que ficará na entrada das salas do cinema, e é inspirado na floricultura da personagem principal.

Assista ao trailer:

E não para por aí os cinemas de Cachoeiro de Itapemirim estão com um catálogo diversificado, trazendo filmes para todas as idades e gostos. Para os pequeninos, “Meu Malvado Favorito 4” é uma opção divertida e cheia de aventuras. Os fãs de terror podem conferir “O Exorcismo”, que promete bons sustos. Além disso, o público pode curtir “Divertida Mente” e a aguardada parceria em “Deadpool & Wolverine”. Confira os horários disponíveis.

Cine Unimed

Sala 01

Meu Malvado Favorito 4 – 2D -Dublado

Sábado e domingo – 15h40

O Exorcismo – 2D – Dublado

Todos os Dias – 18h

É Assim Que Acaba – 2D – Legendado

Todos os Dias – 20h

Sala 02

Divertida Mente 2 – 3D – Dublado

Todos os Dias – 16h

É Assim Que Acaba – 2D – Dublado

Todos os Dias – 18h15 e 20h40

Sala 03

Meu Malvado Favorito 4 – 3D – Dublado

Todos os Dias – 16h20

Deadpool & Wolverine

Todos os Dias 2D – 18h30 – Dublado

Todos os Dias 3D – 21h00 – Dublado

Sala 04

Divertida Mente 2 – 2D

Sábado – 16h50 dublado

Boderlands – 2D

Todos os Dias – 18h50 dublado

Todos os Dias – 21h legendado

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Divertida Mente 2 – 2D – Dublado

Sábado e domingo – 14h45

O Exorcismo – 2D – Dublado

Todos os Dias – 17h00

Armadilha – 2D

Todos os Dias – 19h dublado

Todos os Dias – 21h legendado

Sala 02

Meu Malvado Favorito 4 – 2D – Dublado

Sábado e domingo – 14h30

Meu Malvado Favorito 4 – 3D – Dublado

Todos os Dias – 16h40

Divertida Mente 2 – 3D – Dublado

Todos os Dias – 18h45

Deadpool & Wolverine – 3D – Dublado

Todos os Dias – 20h45

Sala 03

É Assim Que Acaba – 2D – Dublado

Todos os Dias – 16h, 18h30, 21h