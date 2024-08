Eleições 2024: conheça os candidatos a prefeito em São José do Calçado

Faltam menos de 50 dias para o 1º turno das eleições de 2024, que ocorrem no dia 6 de outubro. O portal AQUINOTICIAS.COM fez um levantamento sobre quem são os candidatos a prefeito na região Sul do Estado.

Na cidade de São José do Calçado, na microrregião do ABC, no Caparaó, dois candidatos buscam o comando do município. São eles:

* Antônio Coimbra de Almeida – PSB

* Leandro Teodoro De Almeida – Republicanos

80 candidatos a vereador (a) estão em busca de uma das 10 vagas no Legislativo Municipal. Confira a lista completa clicando AQUI.

Leia Também: Eleições 2024: conheça os quatro candidatos a prefeito na Terra da Laranja

Coligação: “Unidos para continuar a transformação”

Foto: TSE | Antônio Coimbra de Almeida

Antônio Coimbra de Almeida, 67 anos, atual prefeito que busca a reeleição, é filiado ao PSB. À Justiça Eleitoral, Cuíca, como é popularmente conhecido, informou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino médio completo. Brasileiro, nascido em São José do Calçado, o candidato informou um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. Junto ao TSE, foi registrado um total em bens no valor de R$ 120.000,00. O nome da urna é Cuíca.

Foto: TSE | Maurício de Almeida Aguiar

Seu candidato a vice-prefeito, Maurício de Almeida Aguiar, 44 anos, é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. Junto da Justiça Eleitoral, o atual vereador declarou ser do gênero masculino, solteiro, de cor branca e possuir ensino superior completo. Brasileiro, natural do município de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, o servidor público estadual declarou R$ 69.000,00 em bens. Seu nome de urna é Maurício do Hospital.

PSB, MDB, Podemos e Federação PSDB – Cidadania compõem a coligação “Unidos para continuar a transformação”.

Coligação: “Trabalho, diálogo e respeito”

Foto: TSE | Leandro Teodoro de Almeida

Leandro Teodoro de Almeida, 44 anos, filiado aos Republicanos, é conhecido como Leandro do Hospital, nome que escolheu para ser o de urna. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Leandro informou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino superior completo. Brasileiro, nascido em Bom Jesus do Itabapoana, município do Estado do Rio de Janeiro, o agricultor declarou um total em bens de R$ 183.495,13.

Foto: TSE | Wagner Vieira França

Vereador por três mandatos, Wagner Vieira França, 42 anos, filiado ao Partido dos Trabalhadores – PT, informou ao TSE ser do gênero masculino, solteiro, de cor branca e possuir o ensino superior completo. Waguinho França, como é conhecido e nome utilizado na urna, é brasileiro, nascido em São José do Calçado. O total em bens declarados pelo candidato foi de R$ 43.051,00.

A coligação é composta pelos partidos Republicanos, PP, PRD, Agir, Federação Brasil da Esperança – PT, PCdoB e PV.

Dados do IBGE e TRE-ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registra que, no último Censo realizado em 2022, o município de São José do Calçado registrou 10.878 habitantes.

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), informa em seu painel que o município possui 9.549 eleitores aptos para votar, 6 locais para votação e 36 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO

*Total de eleitores aptos: 9.549

*Eleitores idosos aptos: 2.856

*Possuem biometria: 8.809

*Eleitores com deficiência aptos: 78

*Eleitores com nome social: 0

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 48.91%

*Feminino: 51.09%

*Não informado: 0%

Fonte: TSE e IBGE