Eleições 2024: conheça os quatro candidatos a prefeito na Terra da Laranja

Faltando pouco para as eleições de 2024 que serão realizadas no dia 6 de outubro, o portal AQUINOTICIAS.COM listou, em ordem alfabética, os nomes dos candidatos a prefeito em Jerônimo Monteiro.

* José Valério Binoti Netto – PSD

* Mitter Mayer Volpasso Borges – PP

* Thiago Bernardo De Souza – Podemos

* Wanderley Da Silva Santos – Agir

Leia Também: Eleições 2024: veja quem são os candidatos a prefeito e vice em Iúna

O número de candidaturas registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pleiteando uma vaga de vereador (a) em Jerônimo Monteiro chega a 71. Duas candidaturas já constam como inaptas. Confira a lista completa clicando AQUI.

Coligação: “O trabalho não para”

Foto: TSE | José Valério Binoti Netto

José Valério Binoti Netto, mais conhecido como Zé Valério, 38 anos, é ex-secretário de Obras do atual prefeito Sérgio Fonseca (PSD). À Justiça Eleitoral, Zé Valério declarou ser do gênero masculino, divorciado, de cor branca e possuir ensino médio completo. Brasileiro, o pecuarista nasceu em Alegre e informou ao TSE um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. Seu patrimônio declarado totaliza R$ 106.602,37.

Foto: TSE | Genaldo Resende Ribeiro

Seu candidato a vice é o socialista Genaldo Resende Ribeiro, sendo o atual vice-prefeito em exercício. Com 53 anos, o ex-vereador por três mandatos, registrou junto ao TSE ser do gênero masculino, casado, de cor parda e possuir o ensino médio completo. Brasileiro, natural de Alegre, o empresário informou possuir R$ 310.845,49 em bens.

A composição da coligação é formada pelos partidos PSB, PSD, Federação PSDB – Cidadania, Federação Brasil da Esperança – PT, PCdoB e PV.

Coligação: “Progressistas”

Foto: TSE | Mitter Mayer Volpasso Borges

Mitter Mayer Volpasso Borges, 30 anos, filiado aos Progressistas, declarou ao TSE, ser do gênero masculino, solteiro, de cor branca e possuir o ensino superior completo. Brasileiro, natural de Cachoeiro de Itapemirim, informou o valor de R$ 159.850,76 como limite legal de gastos no 1º turno. O ex-vereador, disse possuir em bens o valor de R$ 64.500,00. Seu nome de urna escolhido é Mitter.

Foto: TSE | Houberdan de Almeida Lucio

O servidor público municipal, Houberdan de Almeida Lucio, 54 anos, também filiado aos Progressistas, declarou ser do gênero masculino, ser de cor parda e possuir ensino fundamental completo. Brasileiro, nasceu em Alegre e informou à Justiça Eleitoral não ter bens em seu nome.

A chapa é considerada “puro-sangue”, isso ocorre quando o partido não faz coligação com nenhuma outra sigla partidária.

Coligação: “Desenvolvimento com conhecimento”

Foto: TSE | Thiago Bernardo de Souza

O vereador e professor Thiago Bernardo de Souza, 39 anos, brasileiro e natural de Muqui, informou ao TSE ser do gênero masculino, de cor preta, casado e possuir o ensino superior completo. O limite legal de gastos declaro no 1º turno chega a R$ 159.850,76. O valor de bens informados em seu nome é R$ 130.694,00.

Foto: TSE | Marianna Abdalla Prata Guimarães

Marianna Abdalla Prata Guimarães, 39 anos, é servidora pública estadual. A candidata a vice-prefeita declarou junto à Justiça Eleitoral ser do gênero feminino, casada, de cor branca e possuir o ensino superior completo. Brasileira, natural de Vila Velha. R$ 68.147,07 é o valor declarado de bens junto ao TSE.

A coligação partidária é composta pelos partidos Podemos e União Brasil.

Coligação: “Agir”

Foto: TSE | Wanderley Da Silva Santos

Wanderley da Silva Santos, 53 anos, é divorciado, do gênero masculino, de cor parda e possui o ensino médio completo. Brasileiro, nasceu em Jerônimo Monteiro. O ex-vereador declarou junto à Justiça Eleitoral, um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. O candidato afirmou ao TSE não ter bens há declarar.

Foto: TSE | Ilton Louvem

Ilton Louvem, 69 anos, é magistrado aposentado, e informou ao TSE ser do gênero masculino, casado e de cor parda. Brasileiro, natural de Jerônimo Monteiro, o candidato a vice-prefeito declarou possuir R$ 723.797,81 em bens.

A chapa também é considerada “puro-sangue”, isso ocorre quando o partido não faz coligação com nenhuma outra sigla partidária.

Dados do IBGE e TRE-ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registra que no último Censo realizado em 2022, o município de Jerônimo Monteiro contabilizou 11.575 pessoas.

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), informa em seu painel que o município tem 10.331 eleitores aptos para votar, 7 locais para votação e 35 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM JERÔNIMO MONTEIRO

*Total de eleitores aptos: 10.331

*Eleitores idosos aptos: 2.714

*Possuem biometria: 1.251

*Eleitores com deficiência aptos: 54

*Eleitores com nome social: 3

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 48.6%

*Feminino: 51.37%

*Não informado: 0.03%

Fonte: TSE e IBGE