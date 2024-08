Eleições 2024: conheça os candidatos a prefeito na princesinha do Caparaó

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 acontece no dia 6 de outubro. O portal AQUINOTICIAS.COM fez um levantamento sobre quem são os candidatos a prefeito em Irupi, no Caparaó. São eles:

* Gerselei Storck – PRD

* Paulino Lourenço Da Silva – MDB

76 candidaturas registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pleiteiam uma vaga de vereador (a), em Irupi. Confira a lista completa clicando AQUI.

O ex-prefeito Gerselei Storck, 63 anos, filiado ao Partido Renovação Democrática – PRD, declarou à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino médio incompleto. Brasileiro, nasceu em Irupi. O agricultor informou ao TSE um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. O total de bens declarados foi de R$ 330.000,00. Seu nome de urna é Lelei Storck.

Sua candidata a vice-prefeita é a empresária Elidea Rocha Guimarães, 40 anos, que declarou ao TSE ser do gênero feminino, casada, de cor branca e possuir o ensino superior completo. Brasileira, Elidea é natural de Vitória. O total de bens declarados junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi de R$ 1.076.643,00.

A coligação é composta pelo partido Republicano, PP, PL, PRD e Agir.

Paulino Lourenço da Silva, 59 anos, é funcionário público municipal e atual vice-prefeito de Irupi. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), declarou à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, casado, da cor parda, ter a ocupação de agricultor e possuir o ensino fundamental incompleto. Brasileiro, nasceu em Irupi. O limite legal de gastos no 1º turno é R$ 159.850,76. Já o valor de seu patrimônio declarado foi de R$ 58.610,64. Seu nome de urna escolhido foi Paulino Lourenço.

O advogado Abercilio Machado de Oliveira, 32 anos, filiado ao Podemos, declarou ao TSE ser do gênero masculino, solteiro, de cor branca, ter a ocupação como servidor público municipal e possuir o ensino superior completo. Brasileiro, Abercilio é natural de Manhuaçu, cidade do Leste de Minas Gerais. O total em bens declarados pelo candidato foi de R$ 27.513,17.

A composição da coligação é formada pelos partidos MDB, Podemos, PSB e União Brasil.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registra que, no último Censo realizado em 2022, o município de Irupi contabilizou 13.710 habitantes.

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informa em seu painel que o município possui 11.591 eleitores aptos para votar, 8 locais para votação e 38 seções. Confira as informações:

*Total de eleitores aptos: 11.591

*Eleitores idosos aptos: 2.310

*Possuem biometria: 1.738

*Eleitores com deficiência aptos: 80

*Eleitores com nome social: 1

*Masculino: 49.47%

*Feminino: 50.5%

*Não informado: 0.03%

Fonte: TSE e IBGE

