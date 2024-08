Eleições 2024: conheça os candidatos a prefeito na Terra dos Tropeiros

Faltando apenas 47 dias para a realização das eleições municipais em todo o Brasil, o portal AQUINOTICIAS.COM listou, em ordem alfabética, os nomes dos candidatos que buscam comandar Ibatiba, no Caparaó.

Junto à Justiça Eleitoral, dois candidatos estão na disputa pela majoritária na Terra dos Tropeiros. São eles:

*Criziane Moreno Coelho Neves – MDB

*Luis Carlos Pancoti – PL

Em Ibatiba, 86 candidaturas ao cargo de vereador (a) foram registradas na Justiça Eleitoral. Deste total, até agora, um candidato pediu renúncia e está inapto. Confira a lista completa clicando AQUI.

Leia Também: Eleições 2024: Nirrô e Romário na disputa pela Prefeitura de Alegre

Coligação: “Para Ibatiba seguir avançando”

Foto: TSE | Criziane Moreno Coelho Neves

A dentista Criziane Moreno Coelho Neves, 44 anos, é a atual vice-prefeita em Ibatiba, filiada ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB, busca ser a sucessora de Luciano Pingo (MDB) à frente do Executivo Municipal. Ao TSE, Criziane se declarou do gênero feminino, de cor branca, casada e ter ensino superior completo. Brasileira, natural de Ibatiba, a candidata a prefeita declarou o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 263.945,46. O total em bens declarados foi R$ 565.736,31. Dra. Criziane Moreno é o nome de urna escolhido pela candidata.

Foto: TSE | Edivaldo Alcantara de Oliveira

Seu candidato a vice-prefeito é Edivaldo Alcantara de Oliveira, 57 anos, filiado aos Republicanos. O candidato assumiu a vaga de vice logo após Jdson Moreno (Republicanos), deixar a corrida na majoritária e seguir como candidato a vereador. O empresário declarou ao TSE ser casado, de cor branca, do gênero masculino e ter o ensino médio completo. O total em bens declarados pelo postulante ao cargo de vice-prefeito foi R$ 1.262.116,03.

MDB, Mobiliza, Republicanos, PRD, União Brasil, Solidariedade e Federação PSDB – Cidadania, formam a coligação de Criziane e Edivaldo.

Coligação: “Ibatiba para todos”

Foto: TSE | Luis Carlos Pancoti

Luis Carlos Pancoti, 65 anos, está filiado ao partido de extrema-direita PL. Casado, de cor parda, do gênero masculino, o cirurgião dentista de profissão, também declarou à Justiça Eleitoral ser brasileiro, natural de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. O limite legal de gastos informados ao TSE no 1º turno, possui o valor de R$ 263.945,46. Já o total em bens R$ 248.486,23.

Foto: TSE | Ezequias Mariano Gomes Da Silva

O ex-vereador Ezequias Mariano Gomes da Silva, 57 anos, é o candidato a vice na chapa de Pancoti. O mesmo assumiu o posto logo após o ex-prefeito Lindon Jonhson (Podemos), não ser aceito na chapa majoritária pela executiva estadual dos Liberais. Junto à Justiça Eleitoral, o agricultor Ezequias Mariano declarou ser do gênero masculino, de cor branca, casado e ter o ensino médio completo. Total em bens declarados é R$ 222.700,00.

Os partidos que fazem composição na coligação de Pancoti e Ezequias são: Novo, PP, Podemos, PL, DC e PSD.

Dados do IBGE e TRE-ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informa que Ibatiba possuí 25.380 habitantes. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), diz em seu painel que o município tem 19.498 eleitores aptos para votar, 8 locais para votação e 66 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM IBATIBA

*Total de eleitores aptos: 19.498

*Eleitores idosos aptos: 4.006

*Possuem biometria: 17.839

*Eleitores com deficiência aptos: 148

*Eleitores com nome social: 4

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 40.02%

*Feminino: 51.98%

*Não informado: 0

Fonte: TSE e IBGE