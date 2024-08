Eleições 2024: Nirrô e Romário na disputa pela Prefeitura de Alegre

O 1° turno das eleições municipais de 2024, irá ocorrer no dia 6 de outubro, em todo o Brasil, o portal AQUINOTICIAS.COM listou, por ordem alfabética de como se apresentam, os nomes que disputam uma vaga na Prefeitura de Alegre, no Caparaó.

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o último censo realizado em 2022, registrou 29.177 habitantes no município.

Leia Também: Eleições 2024: veja quem são os candidatos a prefeito e vice em Muniz Freire

Apenas dois candidatos oficializaram suas candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE. São eles:

* Nirrô Emerick – PP

* Romário Brasil Magalhães – PSB

Alegre registrou um total de 77 candidaturas ao cargo de vereador (a), sendo que uma consta como inapta. O município localizado na região do Caparaó Capixaba possuí 13 vagas ao legislativo. Confira a lista completa clicando AQUI.

O atual prefeito de Alegre, Nemrod Emerick (PP), 46 anos, que busca a reeleição, declarou à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, cor branca, casado, ter o grau de escolaridade de ensino superior e ser advogado.

Brasileiro, natural de Alegre, Nirrô Emerick declarou ao TSE um limite de gasto no 1º turno de R$ 262.119,47. O valor de bens declarados pelo postulante ao cargo de prefeito foi de R$ 432.797,93. A coligação partidária é composta pelos partidos Republicanos, PP, PDT, MDB, Podemos, PL, PRD e Federação PSDB – Cidadania.

Sua candidata a vice-prefeita é a professora aposentada Kaydman Martins Jordem, 57 anos, filiada ao PSDB. A candidata declarou junto do TSE ser do gênero feminino, da cor branca, divorciada, grau de escolaridade superior e outros como ocupação. Brasileira, natural de Alegre, a candidata informou à Justiça Eleitoral que não há bens a declarar.

Romário Brasil Magalhães, 59 anos, filiado ao PSB, já foi vereador no município de Alegre e declarou junto à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, cor branco, casado, possuir ensino médio completo como grau de instrução e ter a ocupação de bancário e economiário.

Brasileiro, natural de Alegre, o candidato declarou ao TSE um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 262.119,47. O total em bens declarados foi R$ 252.000,00. Seu nome de urna é Romário Brasil.

Julio Cesar De Oliveira, também é filiado ao PSB, e foi escolhido por Romário para ser seu candidato a vice-prefeito na Cidade Jardim. Com 62 anos, o comerciante declarou junto à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, cor branca, casado e possuir ensino médio completo. Brasileiro, natural de Alegre, o candidato a vice-prefeito declarou um total em bens de R$ 500.000,00.

Os partidos MDB, PSB, União Brasil, PSD, Federação Brasil da Esperança – PT, PCdoB, compõem a coligação da candidatura.

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), informa em seu painel que o município tem 24.222 eleitores aptos para votar, 24 locais para votação e 103 seções. Confira as informações:

*Total de eleitores aptos: 24.222

*Eleitores idosos aptos: 6.419

*Possuem biometria: 22.879

*Eleitores com deficiência aptos: 191

*Eleitores com nome social: 2

*Masculino: 48.23%

*Feminino: 51.77%

*Não informado: 0

Fonte: TSE e IBGE

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.