Eleições 2024: conheça os candidatos na Capital Nacional do Agroturismo

A eleição para a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante conta com três candidatos. As candidaturas foram oficializadas em convenções realizadas até o último dia 5 de agosto.

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 acontecem no dia 6 de outubro. O portal AQUINOTICIAS.COM fez um levantamento sobre quem são os candidatos a prefeito em Venda Nova. Veja que são:

* Dalton Perim – Republicanos

* Rafael Monteiro Teixeira Arndt – PL

* Tarcísio Bottacin – União Brasil

112 candidatos a vereadores estão pleiteando uma vaga entre as nove existentes na Câmara da Capital Nacional do Agroturismo. Confira a lista completa clicando AQUI.

Coligação: “União e trabalho por Venda Nova”

Foto: TSE | Dalton Perim

O empresário Dalton Perim, 65 anos, filiado aos Republicanos, já foi prefeito de Venda Nova do Imigrante por dois mandatos. Junto à Justiça Eleitoral, declarou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino superior incompleto. Brasileiro, natural de Castelo, Dalton informou um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. O total em bens declarados ao TSE é R$ 2.562.673,58.

Foto: TSE | José Luiz Pimenta de Sousa

Seu candidato a vice-prefeito é José Luiz Pimenta de Sousa, 62 anos, filiado aos Progressistas. O ex-vereador, por três mandatos, declarou ao TSE ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino fundamental completo. Brasileiro, o agricultor é natural de Afonso Cláudio. Seu patrimônio declarado junto à Justiça Eleitoral é R$ 544.875,99. Seu nome de urna é Pimenta.

A composição da coligação é feita pelos Republicanos, PP, DC, Agir, PSB, PSD e Federação PSDB – Cidadania.

Coligação: “Venda Nova do Imigrante somos todos nós”

Foto: TSE | Rafael Monteiro Teixeira Arndt

Rafael Monteiro Teixeira Arndt, 41 anos, é serventuário de Justiça, filiado ao partido de extrema-direita PL. À Justiça Eleitoral, declarou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino superior completo. Brasileiro, Rafael é natural da cidade de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro. O limite legal de gastos no 1º turno foi de R$ 159.850,76. O valo em bens declarados ao TSE foi de R$ 676.000,00. Rafael Monteiro é seu nome de urna.

Foto: TSE | Diego Gonçalves da Silva

Seu candidato a vice-prefeito também é do Partido Liberal – PL, Diego Gonçalves da Silva, 38 anos, declarou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possui o ensino superior completo. Brasileiro, o advogado é natural de Mutum, cidade de Minas Gerais. O valor de bens declarados ao TSE é R$ 86.860,00. Seu nome de urna é Dr. Diego.

Coligação: “Venda Nova no caminho certo”

Foto: TSE | Tarcísio Bottacin

O atual vice-prefeito Tarcísio Bottacin, 63 anos, está filiado ao União Brasil e possui a benção do prefeito Paulinho Mineti (Cidadania). À Justiça Eleitoral, o candidato a prefeito informou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino superior completo. Brasileiro, natural de Castelo, Tarcísio declarou o limite legal de gastos no valor de R$ 159.850,76. Seus bens declarados ao TSE são de R$ 87.395,75.

Foto: TSE | Leonardo Cesconetto Dias

O servidor público municipal, Leonardo Cesconetto Dias (36 anos), filiado ao Podemos, declarou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino superior completo. Brasileiro, Leonardo é nascido em Castelo. Seus bens declarados ao TSE foram de R$ 433.825,00.

A composição da coligação é formada pelos partidos Podemos e União Brasil.

Dados do IBGE e TRE-ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registra que no último Censo realizado em 2022, o município de Venda Nova do Imigrante contabilizou 23.831 habitantes.

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), informa em seu painel que o município possui 19.847 eleitores aptos para votar, 8 locais para votação e 59 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE

*Total de eleitores aptos: 19.847

*Eleitores idosos aptos: 4.290

*Possuem biometria: 3.336

*Eleitores com deficiência aptos: 91

*Eleitores com nome social: 8

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 48.88%

*Feminino: 51.09%

*Não informado: 0.03%

Fonte: TSE e IBGE