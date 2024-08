Eleições 2024: veja quem são os candidatos a prefeito e vice em Iúna

As eleições municipais, que tiveram início na sexta-feira (16), contarão com três candidatos a prefeito no município de Iúna, no Caparaó.

O portal AQUINOTICIAS.COM listou, em ordem alfabética, os nomes dos candidatos que buscam uma vaga no Executivo. São eles:

* Maurilo Fernandes Silveira – Agir

* Romário Batista Vieira – Podemos

* Ronaldo Amorim Nunes Sodré – PL

107 candidaturas estão registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pleiteando uma vaga de vereador (a) em Iúna. Confira a lista completa clicando AQUI.

Leia Também: Eleições 2024: conheça os cinco candidatos a prefeito em Conceição

Coligação: “Agir”

Foto: TSE | Maurilo Fernandes Silveira

Maurilo Fernandes Silveira, 68 anos, filiado ao Agir, declarou à Justiça Eleitoral ser brasileiro, natural de Iúna, de cor branca, gênero masculino, divorciado e possuir o ensino médio completo. O candidato também informou o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 205.844,97. O total em bens declarados foi R$ 763.476,74.

Foto: TSE | João Correia Abrão

Seu candidato a vice-prefeito, também pelo Agir, é João Correia Abrão, 51 anos, de cor branca, gênero masculino, solteiro e declarou possuir o ensino fundamental completo. Brasileiro, natural de Muniz Freire, o candidato a vice-prefeito informou ao TSE um total em bens de R$ 30.000,00.

A chapa é considerada “puro-sangue”, isso ocorre quando o partido não faz coligação com nenhuma outra sigla partidária.

Coligação: “Juntos por Iúna”

Foto: TSE | Ronaldo Amorim Nunes Sodré

O empresário Ronaldo Amorim Nunes Sodré, 37 anos, é filiado ao partido de extrema-direita PL. Do gênero masculino, casado, de cor branca, possui o ensino superior completo. Brasileiro, nascido em Iúna, informou ao TSE o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 205.844,97. Já o total de bens declarados foi R$ 1.129.312,28. Seu nome de urna é Ronaldo Rafar.

Foto: TSE | João Elias Colombo Horst

O ex-vereador João Elias Colombo Horst, 70 anos, é agricultor e declarou junto da Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino médio completo. Brasileiro, natural de Iúna, o candidato a vice, na chapa considerada “puro-sangue”, declarou ao TSE possuir R$ 5.000,00 em bens.

Coligação: “Podemos, Republicanos, MDB, PSB, União Brasil, Federação PSDB – Cidadania e PSD”

Foto: TSE | Romário Batista Vieira

O prefeito Romário Batista Vieira, 61 anos, busca a reeleição filiado ao Podemos. Declarou à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino fundamental incompleto. Brasileiro, nascido em Iúna, o empresário informou o limite legal de gastos no 1º turno de R$ 205.844,97. Já o total em bens declarados são de R$ 2.237.920,81.

Foto: TSE | José Ramos Furtado

Seu candidato a vice-prefeito é o ex-prefeito e ex-deputado estadual José Ramos Furtado, 76 anos, filiado aos Republicanos. O candidato declarou ao TSE, ser do gênero masculino, casado, de cor branca, aposentado e possuir o ensino superior completo. Brasileiro, natural de Alegre, Zé Ramos, como é conhecido e nome de urna, declarou possuir R$ 86.000,00 em bens.

Dados do IBGE e TRE-ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registra que no último Censo realizado em 2022, o município de Iúna contabiliza 28.590 habitantes.

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), informa em seu painel que o município tem 21.440 eleitores aptos para votar, 26 locais para votação e 81 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM IÚNA

*Total de eleitores aptos: 21.440

*Eleitores idosos aptos: 5.119

*Possuem biometria: 3.664

*Eleitores com deficiência aptos: 58

*Eleitores com nome social: 4

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 48.97%

*Feminino: 50.98%

*Não informado: 0.05%

Fonte: TSE e IBGE