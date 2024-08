Eleições 2024: conheça os cinco candidatos a prefeito em Conceição

O portal AQUINOTICIAS.COM listou, em ordem alfabética, os nomes dos candidatos que buscam uma vaga no Executivo Municipal de Conceição do Castelo.

Com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 11.937 habitantes, o município de Conceição, no Sul do Estado, possui cinco candidatos a prefeito. São eles:

* Adilar Viana – PP

* José Gotardo Spadetto – PMB

* Marcel Dos Anjos Oliveira – Podemos

* Valber De Vargas Ferreira – PSB

* Wesley Satlher Da Costa – Republicanos

Conceição do Castelo possui o registro de 93 candidaturas ao cargo de vereador (a) na Justiça Eleitoral. Dois candidatos pediram renúncia e estão inaptos. Confira a lista completa clicando AQUI.

Coligação: “Progressista”

Foto: TSE | Adilar Viana

O servidor público estadual Adilar Viana, 44 anos, filiado aos Progressistas, informou à Justiça Eleitoral, ser casado, do gênero masculino, de cor branca e ter ensino superior completo. Brasileiro, natural de Castelo, o candidato a prefeito declarou o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 159.850,76. O total em bens declarados foi R$ 290.000,00.

Foto: TSE | Robimson Ernesto Pizzol D’avila

Seu candidato a vice-prefeito é o empresário Robimson Ernesto Pizzol D’avila (PP), 60 anos, declarou ao TSE, ser casado, de cor branca, gênero masculino e possuir o ensino médio completo. Brasileiro, natural de Castelo, informou à Justiça Eleitoral ter um total em bens no valor de 7.950.000,00.

A chapa é considerada “puro-sangue”, isso ocorre quando o partido não faz coligação com nenhuma outra sigla.

Coligação: “Partido da Mulher Brasileira – PMB”

Foto: TSE | José Gotardo Spadetto

José Gotardo Spadetto, 64 anos, filiado ao PMB, informou à Justiça Eleitoral, ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino médio completo. Brasileiro, natural de Conceição do Castelo, Dr. Gotardo, nome de urna e como é popularmente conhecido, informou ao TSE um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. O total em bens declarados é de R$ 78.114,39.

Foto: TSE | José de Melo

José de Melo, 60 anos, também filiado ao PMB, se declarou viúvo, de cor branca, gênero masculino, possuindo o ensino médio completo. Brasileiro, natural de Aimorés, no Estado de Minas Gerais, o candidato informou ainda à Justiça Eleitoral um total em bens de R$ 2.815.000,00.

A chapa também é considerada “puro-sangue”, isso ocorre quando o partido não faz coligação com nenhuma outra sigla.

Coligação: “Podemos”

Foto: TSE | Marcel dos Anjos Oliveira

O empresário Marcel dos Anjos Oliveira, 49 anos, filiado ao Podemos, declarou ao TSE ser do gênero masculino, divorciado, da cor parda e possuir ensino superior completo. Brasileiro, natural da cidade Itabuna, na Bahia, o ex-secretário de Administração do atual prefeito Chistiano Spadetto (Cidadania), declarou à Justiça Eleitoral um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. Já o total em bens declarados é R$ 630.000,00. Seu nome de urna é Marcel Baiano.

Foto: TSE | Vandir Bonicenha

O agricultor e ex-vereador Vandir Bonicenha, 46 anos, popularmente conhecido como Tita Bonicenha, declarou à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, casado, da cor branca e possuir o ensino fundamental completo. Brasileiro, natural de Conceição do Castelo, o candidato a vice-prefeito declarou em bens o valor de R$ 612.000,00.

A chapa é “puro-sangue”, composta unicamente pelo Podemos. Isso ocorre quando o partido não faz coligação com nenhuma outra sigla.

Coligação: “Confiança e trabalho para o nosso futuro”

Foto: TSE | Valber de Vargas Ferreira

O socialista Valber de Vargas Ferreira, 62 anos, declarou à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino médio completo. Brasileiro, natural de Conceição do Castelo, o agricultor, que é ex-vereador e ex-vice-prefeito, registrou um limite de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. Total em bens declarados R$ 1.533.000,00.

Foto: TSE | Roberto Pessin Destéffani

Roberto Pessin Destéffani, 58 anos, é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Conceição e está filiado ao União Brasil. O produtor rural é casado, declarou à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, de cor branca e possuir o ensino médio completo. Brasileiro, natural de Conceição, Roberto declarou um patrimônio de R$ 944.000,00.

A composição da coligação é formada pelos partidos PDT, MDB, PSB, Federação PSOL – REDE e União Brasil.

Coligação: “A mudança de verdade é agora”

Foto: TSE | Wesley Satlher da Costa

O candidato dos Republicanos, Wesley Satlher da Costa, 46 anos, é professor e vereador. À Justiça Eleitoral, declarou ser do gênero masculino, casado e de cor branca. Brasileiro, natural de Conceição do Castelo, informou que o limite de gastos no 1º turno é R$ 159.850,76. Total em bens declarados R$ 68.356,00. Seu nome de urna é Professor Wesley.

Foto: TSE | Clovis Da Silva Vargas

Seu candidato a vice-prefeito é o produtor rural e vigilante Clovis Da Silva Vargas, 48 anos, que declarou ao TSE ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino médio completo. Brasileiro e natural de Conceição do Castelo, o candidato a vice declarou um total em bens de R$ 369.156,00.

A coligação é formada pelos partidos Republicanos, PRD, Federação PSDB – Cidadania.

Dados do TRE-ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), informa em seu painel que o município tem 10.663 eleitores aptos para votar, 10 locais para votação e 38 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM CONCEIÇÃO DO CASTELO

*Total de eleitores aptos: 10.663

*Eleitores idosos aptos: 2.740

*Possuem biometria: 3.071

*Eleitores com deficiência aptos: 73

*Eleitores com nome social: 0

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 49.65%

*Feminino: 50.33%

*Não informado: 0.02%

Fonte: TSE e IBGE