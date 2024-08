Eleições 2024: veja quem são os candidatos a prefeito em Castelo

Com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 36.930 pessoas, o município de Castelo, no Sul do Estado, possui dois candidatos a prefeito.

O portal AQUINOTICIAS.COM listou, em ordem alfabética, os nomes dos candidatos que buscam comandar uma das cidades mais importantes economicamente da região. São eles:

* Abílio Corrêa de Lima – União Brasil

* João Paulo Silva Nali – Republicanos

Castelo possui o registro de 121 candidaturas ao cargo de vereador (a) junto à Justiça Eleitoral. Confira a lista completa clicando AQUI.

Coligação: “Confiança, compromisso e ação”

Foto: TSE | Abílio Corrêa de Lima

O médico Abílio Corrêa de Lima, 77 anos, filiado ao União Brasil, declarou junto à Justiça Eleitoral ser casado, de cor branca e do gênero masculino. Brasileiro, natural de Castelo, o candidato a prefeito declarou o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 483.968,14. O total em bens declarados foi R$ 1.170.853,65.

Foto: TSE | Jose Renato Cogo Viana

O produtor agropecuário Jose Renato Cogo Viana, 42 anos, filiado ao Partido Social Democrático – PSD, declarou na Justiça Eleitoral ser casado, possuir a cor branca, do gênero masculino e possuir ensino superior completo. Brasileiro, natural de Castelo, o candidato a vice-prefeito informou ao TSE ter um total em bens no valor de R$ 3.000,00.

A coligação partidária é composta pelos partidos PSB, Federação PSDB – Cidadania, União Brasil, PDT, Podemos, PSD e DC.

Coligação: “Honestidade, trabalho e compromisso”

Foto: TSE | João Paulo Silva Nali

João Paulo Silva Nali, 39 anos, é o atual prefeito de Castelo e busca a reeleição. Filiado aos Republicanos, o candidato informou ao TSE ser casado, do gênero masculino e ter a cor branca. Brasileiro, natural de Colatina, o advogado declarou o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 483.968,14. O total em bens declarados foi R$ 199.000,00.

Foto: TSE | Rafael Rigo Assini

Rafael Rigo Assini, 37 anos, também é advogado e filiado aos Republicanos. Declarou à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, casado e possuir a cor parda. Brasileiro, natural de Castelo, o candidato postulante ao cargo de vice-prefeito informou ao TSE ter um total em bens de R$ 50.365,51.

A coligação majoritária é “puro-sangue”, isso ocorre quando ambos os candidatos, prefeito e vice, são do mesmo partido. Já na proporcional, os Republicanos se coligaram com os Progressistas.

Dados do TRE-ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informa em seu painel que o município tem 30.522 eleitores aptos para votar, 28 locais para votação e 140 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM CASTELO

*Total de eleitores aptos: 30.522

*Eleitores idosos aptos: 8.093

*Possuem biometria: 29.114

*Eleitores com deficiência aptos: 242

*Eleitores com nome social: 9

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 48.6%

*Feminino: 51.4%

*Não informado: 0

Fonte: TSE e IBGE