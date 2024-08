Eleições 2024: dois candidatos disputam à Prefeitura de Divino

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 acontecem no dia 6 de outubro. O portal AQUINOTICIAS.COM fez um levantamento sobre quem são os candidatos a prefeito em Divino de São Lourenço, no Caparaó. Veja quem são:

* Luciano Faria Queiroz – PSB

* Sebastião De Almeida Filho – PP

62 candidatos a vereadores estão em busca de uma vaga na Câmara de Divino. Confira a lista completa clicando AQUI.

Coligação: “Unidos pelo desenvolvimento”

Foto: TSE | Luciano Faria Queiroz

Luciano Faria Queiroz, 48 anos, mais conhecido como Dudu Queiroz, é o atual vice-prefeito em Divino de São Lourenço, na região do Caparaó. O socialista informou ao TSE ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino médio incompleto. Brasileiro, natural de Divino, Dudu declarou um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. O total em bens declarados são de R$ 47.541,69.

Foto: TSE | Ronaldo Almeida de Andrade

Seu candidato a vice-prefeito é o empresário Ronaldo Almeida de Andrade, 46 anos, filiado ao Podemos. Ao TSE informou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino médio incompleto. Brasileiro, Ronaldo nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no Estado fluminense. Os bens declarados na Justiça Eleitoral chegam ao valor de R$ 60.000,00.

A composição da coligação “Unidos pelo desenvolvimento” é composta pelo PSB, Podemos, União Brasil, Federação PSDB – Cidadania.

Coligação: “Unidos para vencer”

Foto: TSE | Sebastião de Almeida Filho

Sebastião de Almeida Filho, 51 anos, filiado aos Progressistas, declarou ao TSE ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino médio completo. Brasileiro, natural de Divino de São Lourenço, o empresário informou um gasto limite legal no 1º turno de R$ 159.850,76. Sebastião Mutuca, como é mais conhecido, declarou um total em bens de R$ 3.170.000,00.

Foto: TSE | Hélio Francisco de Paula

Seu candidato a vice-prefeito é Hélio Francisco de Paula, 52 anos, filiado ao Republicanos, o vereador por três mandatos, declarou junto à Justiça Eleitoral, ser do gênero masculino, casado, ser pardo e possuir ensino médio completo. Brasileiro, Hélio motorista, como é popularmente conhecido é nascido em Divino de São Lourenço. O servidor público municipal declarou possuir um total em bens no valor de R$ 10.000,00.

Progressistas, Republicanos e PSD formam a composição da coligação “Unidos para vencer”.

Dados do IBGE e TRE-ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registra que no último Censo realizado em 2022, o município de Divino de São Lourenço registrou 5.083 habitantes.

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), informa em seu painel que o município possui 4.959 eleitores aptos para votar, 3 locais para votação e 16 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM DIVINO DE SÃO LOURENÇO

*Total de eleitores aptos: 4.959

*Eleitores idosos aptos: 1.052

*Possuem biometria: 4.638

*Eleitores com deficiência aptos: 21

*Eleitores com nome social: 2

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 51.6%

*Feminino: 48.4%

*Não informado: 0%

Fonte: TSE e IBGE