Eleições 2024: veja quem são os candidatos a prefeito e vice em Muniz Freire

Faltando apenas 49 dias para o 1° turno das eleições municipais de 2024, que irão ocorrer no dia 6 de outubro, em todo o Brasil, o portal AQUINOTICIAS.COM listou, por ordem alfabética de como se apresentam, os nomes que buscam uma vaga na Prefeitura de Muniz Freire.

Muniz Freire registrou um total de 77 candidaturas ao cargo de vereador (a). O município localizado na região do Caparaó Capixaba possuí nove vagas ao legislativo. Confira a lista de candidatos a vereador (a) clicando AQUI.

Três candidatos oficializaram suas candidaturas majoritárias junto ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE. São eles:

*Evandro Paulucio – PDT

*Gesi Antônio da Silva Junior – PSB

*Vilma Soares Louzada – PL

Coligação: “Com honestidade Muniz Freire pode mais”

Foto: TSE | Evandro Paulucio

O ex-vereador e ex-vice-prefeito de Muniz Freire, Evandro Paulucio (PDT), 55 anos, declarou à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, cor branca, casado, ter o grau de escolaridade do ensino médio completo e ser produtor rural. Brasileiro, natural de Muniz Freire, Evandro declarou ao TSE um limite de gasto no 1º turno de R$ 159.850,76. O valor de bens declarados pelo postulante ao cargo de prefeito foi de R$ 382.950,00. A coligação partidária é composta pelos partidos PDT, PSD e PRD.

Foto: TSE | Marcia Regina Fonseca de Oliveira

Sua candidata a vice-prefeita é a professora Marcia Regina Fonseca de Oliveira, 57 anos, esposa do ex-prefeito por dois mandatos de Muniz Freire, Ezanilton Delson de Oliveira. Marcia é filiada ao PSD, e declarou junto ao TSE ser do gênero feminino, cor branca, possuir ensino superior completo e ter a ocupação de psicóloga. Brasileira, natural da cidade de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, a candidata informou um total de bens de R$ 964.000,00. Seu nome de urna é Marcia do Dr. Delson.

Coligação: “Muniz Freire no Rumo Certo”

Foto: TSE | Gesi Antonio da Silva Junior

Gesi Antonio da Silva Junior, popularmente conhecido como Dito Silva, 54 anos, já foi vereador e busca a reeleição como candidato a prefeito de Muniz Freire pelo PSB. Junto à Justiça Eleitoral, Dito declarou ser do gênero masculino, cor parda, casado, possui ensino médio completo como grau de instrução e ser agricultor. Brasileiro, natural de Muniz Freire, o candidato declarou ao TSE um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. O total em bens declarados foi R$ 4.236.279,59. Seu nome de urna é Dito Silva.

Foto: TSE | Wanokzor Alves Amm de Assis

Wanokzor Alves Amm de Assis, é filiado ao MDB, e foi escolhido por Dito Silva para ser seu candidato a vice-prefeito na Cidade Amizade. Com 45 anos, o advogado declarou junto à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, cor branca, solteiro e possuir ensino superior completo. Brasileiro, natural de Vila Velha, o candidato a vice-prefeito declarou um total em bens de R$ 510.000,00. O PSB, MDB, Federação PSDB – Cidadania, Podemos, União Brasil, Federação Brasil da Esperança – PT, PCdoB, PV e Federação PSOL – Rede, compõem a coligação da candidatura.

Partido Liberal – Chapa “puro-sangue”

Foto: TSE | Vilma Soares Louzada

Vilma Soares Louzada, 66 anos, filiada ao Partido Liberal, declarou junto à Justiça Eleitoral ser do gênero feminino, cor branca, divorciada, possuir o grau de instrução do ensino médio completo e a ocupação de vendedora. Seu limite legal de gastos declarados no 1º turno é de R$ 159.850,76. A atual vereadora foi a primeira mulher eleita para o legislativo municipal em 2020, tendo ocupado o cargo de presidente da Câmara entre os anos de 2021 e final de 2022. O total de bens declarados ao TSE foi de R$ 40.000,00.

Foto: TSE | Juliano da Silva Pereira

Seu candidato a vice-prefeito é Juliano da Silva Pereira, 35 anos, também filado ao PL, declarou à Justiça Eleitoral ser empresário, de cor parda, do gênero masculino, casado e ter o ensino médio completo. Brasileiro, natural de Alegre, o candidato informou ao TSE um total em bens de R$ 30.000,00.

Dados do IBGE e TRE-ES

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o último censo realizado em 2022 registrou 18.153 habitantes no município. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), informa em seu painel que o município tem 14.972 eleitores aptos para votar, 13 locais para votação e 57 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM MUNIZ FREIRE

*Total de eleitores aptos: 14.972

*Eleitores idosos aptos: 3.515

*Possuem biometria: 14.133

*Eleitores com deficiência aptos: 150

*Eleitores com nome social: 0

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 49.36%

*Feminino: 50.37%

*Não informado: 0

Fonte: TSE e IBGE