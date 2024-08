Eleições 2024: veja quem são os candidatos a prefeito e vice em Ibitirama

O AQUINOTICIAS.COM analisou os dados de candidaturas divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no município de Ibitirama, no Caparaó.

Ao todo, três candidatos a prefeito buscam uma vaga no Executivo. São eles:

* Hugo Bernardo Filho – PL

* Reginaldo Simão de Souza – PSB

* Romildo Clair da Silva – PP

A Câmara de vereadores de Ibitirama possui nove vagas que serão disputadas por 62 candidatos registrados no TSE. Confira a lista completa clicando AQUI.

Coligação: “Partido Liberal”

Foto: TSE | Hugo Bernardo Filho

Hugo Bernardo Filho, 54 anos, filiado ao partido de extrema-direita PL, é dentista e informou à Justiça Eleitoral ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino superior completo. Brasileiro, Dr. Huguinho, como é conhecido, nasceu na cidade de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro. O limite legal de gastos informado no 1º turno foi de R$ 159.850,76. Junto ao TSE, o liberal declarou R$ 330.000,00 em bens.

Foto: TSE | Adney Esposti

O comerciante Adney Esposti, 53 anos, também filiado ao Partido Liberal, declarou ser do gênero masculino, divorciado, de cor branca e possuir o ensino médio incompleto. Brasileiro, natural de Guaçuí, Adney declarou R$ 3.847.200,00 em bens.

A chapa de Dr. Huguinho é conhecida como “puro-sangue”. Isso ocorre quando uma sigla não coliga com as demais.

Coligação: “União, trabalho e honestidade”

Foto: TSE | Reginaldo Simão de Souza

O socialista Reginaldo Simão de Souza, 54 anos, é ex-vereador, ex-vice-prefeito e prefeito de Ibitirama. À Justiça Eleitoral, declarou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino médio completo. Brasileiro, Reginaldo é natural de Alegre. Seu limite legal de gastos no 1º turno é R$ 159.850,76. O total em bens declarados é de R$ 280.699,23.

Foto: TSE | Jose Rogerio de Almeida

O ex-vereador por dois mandatos e atual vice-prefeito, Jose Rogerio de Almeida, 43 anos, é filiado aos Republicanos e informou ao TSE ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino médio completo. Brasileiro, nascido em Guaçuí, o pecuarista declarou R$ 4.000,00 em bens.

A composição da coligação é feita pelos Republicanos, PSB, Federação PSDB-Cidadania, PSD e MDB.

Coligação: RENOVA IBITIRAMA”

Foto: TSE | Romildo Clair da Silva

Romildo Clair da Silva, 51 anos, filiado aos Progressistas, declarou ao TSE ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino superior completo. Brasileiro, natural de Manhuaçu, cidade do Leste Mineiro. O empresário informou um limite legal de gastos no 1º turno de R$ 159.850,76. O total em bens declarados é de R$ 1.443.535,35.

Foto: TSE | José Moura Aguiar

Seu candidato a vice-prefeito é José Moura Aguiar, 55 anos, filiado ao Podemos. Junto à Justiça Eleitoral, declarou ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino fundamental incompleto. Brasileiro, natural de Alegre, o empresário informou ao TSE possuir um total de bens no valor de R$ 1.577.967,00.

A composição da coligação é formada pelos Partidos Progressistas e Podemos.

Dados do IBGE e TRE-ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registra que no último Censo realizado em 2022, o município de Ibitirama registrou 9.520 pessoas.

Já o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), informa em seu painel que o município possui 7.437 eleitores aptos para votar, 7 locais para votação e 28 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM SÃO IBITIRAMA

*Total de eleitores aptos: 7.437

*Eleitores idosos aptos: 1.540

*Possuem biometria: 7.042

*Eleitores com deficiência aptos: 49

*Eleitores com nome social: 0

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 50.95%

*Feminino: 49.05%

*Não informado: 0%

Fonte: TSE e IBGE