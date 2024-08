Eleições 2024: veja quem são os candidatos a prefeito em Bom Jesus

Com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 10.254 pessoas, o município de Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, possui três candidatos a prefeito.

O portal AQUINOTICIAS.COM listou, em ordem alfabética, os nomes dos candidatos que buscam comandar a cidade. São eles:

* Antônio Gualhano Azevedo – PSB

* Marcos Antonio Teixeira de Souza – PP

* Maria Angelica de Oliveira Baptista – Agir

Coligação: “Confio nessa união”

Foto: TSE | Antônio Gualhano Azevedo

O socialista Antônio Gualhano Azevedo, 63 anos, é o atual prefeito que busca a reeleição. Junto à Justiça Eleitoral, declarou-se casado, de cor parda e do gênero masculino. Brasileiro, natural da cidade de Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro. O candidato a prefeito declarou o limite legal de gastos no 1º turno, no valor de R$ 159.850,76. O total em bens declarados foi R$ 565.000,00.

Foto: TSE | Marcos da Silva Bernardes

O ex-vereador e ex-prefeito, Marcos da Silva Bernardes, 42 anos, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB , declarou na Justiça Eleitoral ser casado, ter cor parda, do gênero masculino e possuir ensino médio completo. Brasileiro, natural de Bom Jesus do Itabapoana, cidade localizada no Estado do Rio de Janeiro. O candidato a vice-prefeito informou ao TSE ter um total em bens no valor de R$ 206.000,00.

A composição da coligação é feita entre a Federação PSDB – Cidadania, Podemos e PSB.

Coligação: “Frente união do Povo”

Foto: TSE | Marcos Antônio Teixeira de Souza

Marcos Antônio Teixeira de Souza, 47 anos, filiado ao PP, o ex-vice-prefeito e ex-prefeito por dois mandatos, informou à Justiça Eleitoral, ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir ensino superior completo. Brasileiro, natural de Bom Jesus do Norte, o pecuarista declarou ao TSE um limite de gasto no 1º turno de R$ 159.850,76. Total em bens declarados foi R$ 771.279,61. Seu nome de urna é Marquinho Messias.

Foto: TSE | Ubaldo Martins de Souza

O ex-prefeito por dois mandatos, Ubaldo Martins de Souza, 67 anos, filiado aos Republicanos, declarou ao TSE, ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino superior completo. Brasileiro, natural de Alegre, o candidato a vice declarou um total em bens de R$ 581.276,58.

Progressistas, Republicanos, Solidariedade, PSD e PRD compõem a coligação dos candidatos.

Coligação: “Agir”

Foto: TSE | Maria Angélica de Oliveira Baptista

Maria Angélica de Oliveira Baptista, 68 anos, filiada ao Agir, informou à Justiça Eleitoral, ser do gênero masculino, casada, servidora pública municipal, aposentada e possuir o ensino superior completo. A ex-vereadora informou ser brasileira, natural da cidade do Rio de Janeiro, no Estado fluminense. Limite legal de gastos no 1º turno é R$ 159.850,76. Valores de bens declarados são R$ 1.809.600,00.

Foto: TSE | Fábio José da Silva Antunes

Seu candidato a vice-prefeito, Fábio José da Silva Antunes, 49 anos, também filiado ao Agir, declarou ao TSE, ser do gênero masculino, casado, de cor branca e possuir o ensino médio completo. O comerciante informou ser brasileiro, nascido na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio. Total em bens declarados R$ 20.512,78.

A composição da chapa é “puro-sangue”, isso ocorre quando o partido não compõe aliança com outros partidos para formação da majoritária ou proporcional.

Dados do TRE-ES

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informa em seu painel que o município possui 8.522 eleitores aptos para votar, 6 locais para votação e 33 seções. Confira as informações:

ELEITORES EM BOM JESUS DO NORTE

*Total de eleitores aptos: 8.522

*Eleitores idosos aptos: 2.107

*Possuem biometria: 7.833

*Eleitores com deficiência aptos: 42

*Eleitores com nome social: 0

ELEITORES APTOS POR SEXO

*Masculino: 47.58%

*Feminino: 52.42%

*Não informado: 0%

Fonte: TSE e IBGE