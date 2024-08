ES tem alta recorde das exportações de cafés para a União Europeia

O volume do complexo cafeeiro, considerando café cru em grãos, café solúvel e café torrado/moído do Espírito Santo exportado para União Europeia cresceu quase oito vezes no acumulado deste ano, saindo de 316,6 mil sacas exportadas para 2,3 milhões de sacas, ou seja, quase 2 milhões de sacas a mais, um aumento de quase oito vezes.

Desse volume, 2,25 milhões de sacas foram de café cru em grãos e 59,3 mil sacas de equivalente em café solúvel. Em sete meses, esse foi o maior volume exportado para a União Europeia na série histórica, considerando até mesmo a comparação com os anos completos.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/es-tem-alta-recorde-das-exportacoes-de-cafes-para-a-uniao-europeia/