Escritora lança livro que se passa em Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim ganha vida nas páginas do romance “Todo mundo tem mãe, Catarina,” da escritora Carla Guerson. A autora, inspirada por suas vivências na cidade, escolheu o município como cenário central de sua obra, explorando os nuances culturais e sociais do interior do Espírito Santo.

Em conversa com o AQUINOTICIAS.COM, Carla compartilhou a origem da ideia para o livro, explicando que sua escolha por Cachoeiro foi natural e profundamente pessoal.

Em 2021, enquanto trabalhava na cidade, Carla começou a desenvolver a personagem Catarina, frequentemente se inspirando nas caminhadas que fazia pelas ruas de Cachoeiro.

“Eu tinha vontade de ambientar uma história no meu estado, especialmente no interior, que é um ambiente ainda pouco retratado na literatura. Muitas das coisas que coloquei no livro são vivências minhas e histórias que ouvi e presenciei na cidade,” destacou a autora.

A ambientação do romance em Cachoeiro é detalhista e autêntica. O local onde Catarina mora, um condomínio de classe média onde sua avó trabalha como servente, foi inspirado em um lugar real no bairro Paraíso. As descrições das ruas e da escola que Catarina frequenta são baseadas nas próprias experiências diárias de Carla na cidade

Catarina enfrenta desafios ao longo da narrativa, especialmente em relação à sua identidade. Criada pela avó, ela desconhece completamente suas origens e, durante a adolescência, sente uma crescente necessidade de descobrir sua história. Em sua busca, Catarina se depara com temas complexos como prostituição, religião, sexualidade, diferenças de classe e as escolhas que precisa fazer.

“Ela transita em meio a estas possibilidades, tentando traçar um caminho próprio, e o leitor acompanha essa trajetória lembrando de sua própria caminhada,” reflete Carla.

A maternidade é um tema central no romance, e Carla faz questão de retratar as mães de maneira humana.

“Procuro criar mães humanas, complexas, com coisas boas e ruins. Esta certamente é uma característica que eu valorizo numa personagem mãe: que ela tenha camadas, que ela seja um pouco boa e um pouco má, que ela faça coisas odiáveis e adoráveis,” afirma a autora.

Embora o livro ainda não tenha sido amplamente lido pelos habitantes de Cachoeiro de Itapemirim, Carla está ansiosa para ver como os leitores locais irão reagir.

“Estou muito curiosa de como vai ser essa recepção. Ainda não recebi retornos de leitores cachoeirenses. Mas acredito que vão se enxergar e enxergar a cidade ali,” diz ela.

“Todo mundo tem mãe, Catarina” não é apenas uma história de romance, mas uma profunda exploração de identidade, maternidade e as complexidades da vida no interior do Espírito Santo. O livro promete tocar os leitores de Cachoeiro de Itapemirim e além, oferecendo uma visão sensível e autêntica da adolescência e das influências culturais que moldam quem somos.

Lançamento

Organizado pelo Sebo & Livraria Overdose, o evento acontecerá em 31 de agosto (sábado), às 19h, no Espaço Casa Carmô (Rua Prefeito Seabra Muniz, nº 31, bairro Independência). A entrada é franca, e o livro custará R$ 58,00.