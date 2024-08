Cachoeiro: lar de idosos promove feijoada solidária

No próximo dia 25 de agosto, a feijoada em prol do Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira promete unir sabor e solidariedade. Com o objetivo de angariar fundos para a manutenção da instituição, o evento oferecerá uma porção generosa para duas pessoas ao valor de R$ 100,00.

A retirada será no formato drive-thru, das 11h às 13h, na Igreja Matriz Velha, localizada na Rua Padre Melo, 39. Desde já, é possível adquirir os ingressos nos pontos de venda: Opção Netimóveis, Proaenf, Padaria Pão e Pão e diretamente no Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira.

A compra também pode ser feita via PIX, enviando o comprovante para o número (28) 99940-4787. Toda a organização e execução do evento conta com o apoio do conselho do Lar, composto por empresários voluntários, e de diversos outros voluntários que se dedicam à causa.

Além disso, a feijoada conta com o apoio fundamental de patrocinadores, que contribuem com doações de materiais essenciais para a confecção do prato. A solidariedade da comunidade é ressaltada não só pela compra dos convites, mas também pelo envolvimento e visitação ao Lar, fortalecendo os laços com os idosos e conhecendo de perto o trabalho realizado pela instituição.

Por fim, as expectativas são altas para a edição deste ano. Com uma meta de venda de 250 kits de feijoada, o evento promete repetir o sucesso dos anos anteriores, beneficiando tanto o Lar quanto a comunidade que participa e contribui para essa nobre causa.