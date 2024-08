Eugênio Ricas deixa Segurança Pública do ES para ocupar cargo na Interpol

O secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, Eugênio Ricas, deixará o comando da pasta para assumir um cargo de assessoria na Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

O comunicado foi feito, nesta segunda-feira (12), pelo governador Renato Casagrande (PSB) através do seu instagram.

Ricas deixa a secretaria após um convite do delegado de Polícia Federal (PF) Valdecy Urquiza, indicado para ser o próximo secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), com mandato até 2029.

Quem assume a titularidade da Secretaria de Segurança do ES é o também delegado federal e subsecretário Leonardo Damasceno.

