Exame revela que ossada é de idoso desaparecido em Cachoeiro

Um exame cadavérico revelou que a ossada encontrada no dia 5 de julho desse ano, na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, é do idoso João Silva, de 76 anos, que desapareceu no dia 1º de novembro de 2023, no bairro Amaral, no mesmo município.

A filha do idoso, Anne Silva, divulgou um comunicado nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (16), informando que a ossada encontrada é de seu pai. “Com pesar venho informar que saiu o resultado do exame de DNA e a ossada encontrada próximo a PRF é do meu pai. Ele morreu sozinho próximo a uma árvore no mato próximo à BR, sem lesões traumáticas e a causa é indeterminada”, diz o comunicado.

Em nota, a Polícia Civil informou que foi coletado material genético da filha, na qual foi comparado com o DNA da ossada localizada. O material foi encaminhado à Polícia Científica (PCIES) e como a identidade do idoso foi confirmada, o caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que ficará responsável pela investigação da causa da morte.

Como o idoso desapareceu?

João Silva, diagnosticado com Alzheimer, desapareceu no dia 1º de novembro após sair de casa na Rua José Bonifácio, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim. O desaparecimento do idoso mobilizou todos do município.

Na época, a filha Anne disse que estava sem notícias do pai e achava que ele poderia estar em alguma casa de acolhimento. “Alguém acolheu ele, só pode. Ou ele está acompanhando andarilhos. Eu tentava manter ele limpo, porém, era difícil. Ele não queria tomar banho, cortar o cabelo e nem fazer a barba”, contou.

Além disso, Anne contou que havia recebido imagens da câmera de videomonitoramento do litoral e especularam que era o idoso desaparecido, mas sem sucesso. “Recebi algumas imagens do videomonitoramento da vila de Itapemirim, mas não era meu pai. Segue as especulação de que viram mas não tem certeza, pois os andarilhos se confundem muito devido as condições insalubres”, relatou.