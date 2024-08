VÍDEO | Caminhão fica agarrado ao passar em avenida de Cachoeiro

Um caminhão, carregado com cana-de-açucar, ficou agarrado ao passar pela avenida Aristides Campos na tarde desta sexta-feira (16), na altura do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

Em um vídeo feito por um morador que passava no local, mostra o caminhão sentido ao bairro Nova Brasília, agarrado entre um outro caminhão, que está estacionado na calçada e a mureta central que separa os dois lados da avenida.

O trânsito ficou alguns minutos parado no trecho até que o caminhão seguisse viagem.

