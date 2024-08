Executiva estadual dos Republicanos não reconhece majoritária em Calçado

Após a Comissão Executiva Provisória dos Republicanos no município de São José do Calçado, no Caparaó, homologar Wagner Vieira França (Waguinho França), filiado ao Partido dos Trabalhadores – PT, como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Leandro Teodoro de Almeida (Leandro do Hospital), filiado aos Republicanos, a Executiva Estadual da sigla informou que não irá aceitar a composição, podendo assim, anular a referida chapa.

Segundo informado pelo ex-deputado estadual e presidente dos Republicanos no Espírito Santo, Erick Musso, a Executiva Estadual já vinha conversando e orientando a Comissão Provisória no município para que a composição na majoritária não ocorresse com o PT, porém, a orientação não foi cumprida.

“Estou orientado a diretoria da comissão provisória de São José do Calçado desde o dia 16 de julho. Deixamos claro que a majoritária não poderia ser composta pelo PT. Não iremos aceitar essa homologação”, disse o ex-deputado.

A convenção partidária que ocorreu na tarde deste domingo, dia 4 de agosto, na Câmara de Vereadores da cidade, composta pela Federação Brasil de Esperança (PT e PV), Republicanos, Progressistas, Agir e PRD, formou a coligação “Trabalho, Diálogo e Respeito”.

Procurado, Leandro do Hospital informou que não estava ciente e não havia sido notificado. O presidente da Comissão Provisória, Sérgio Lazarini Lopes, disse que não iria dar informações, pois não havia sido notificado.