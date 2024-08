PL oficializa chapa puro-sangue em Ibitirama

O Partido Liberal, considerado de extrema-direita, homologou a candidatura do empresário e cirurgião dentista Dr. Hugo Bernardo Filho, conhecido como “Huguinho”, para prefeito no município de Ibitirama.

Seu candidato a vice-prefeito escolhido é o empresário Adney Esposti, que atuou como o último subdelegado de Ibitirama e teve participação ativa na emancipação da cidade.

Em uma chapa majoritária e proporcional puro-sangue, oficializada no último dia 22 de julho e divulgada recentemente, o PL homologou a candidatura de 10 vereadores para a disputa das eleições de 2024.

Além de militantes locais, a convenção contou com a presença do candidato do PL de Iúna, Ronaldo Rafar, e outros membros do partido da Região do Caparaó.