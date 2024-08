Exportações de carne suína confirma recorde em julho

As exportações brasileiras de carne suína registraram em julho um novo recorde. Os números foram anunciados hoje pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) em meio ao Salão Internacional de Proteína Animal (ABPA), em São Paulo. Foram embarcadas no mês 138,3 mil toneladas, número 31,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 105,3 mil toneladas.

A receita mensal também foi recorde, rompendo pela primeira vez a barreira de US$ 300 milhões. Ao todo, foram US$ 309,4 milhões registrados em julho, número 24,1% superior ao obtido no mesmo período do ano passado, com US$ 249,4 milhões.

