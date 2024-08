Extrema-direita lança candidatos a prefeito e vice em Guaçuí

O Partido Liberal (PL), conhecido como partido de extrema-direita, continua lançando seus candidatos em chapas “puro-sangue”, como é conhecido quando o candidato a prefeito e vice são do mesmo partido político.

Em Guaçuí, o PL está apostando no empresário Carlos Gouvea para prefeito. Já para vice-prefeito, o escolhido na seara da extrema-direita foi José Henrique, também do Partido Liberal. A convenção partidária que homologou a candidatura ocorreu no último dia 21 de julho, porém, somente agora foi divulgada.

Segundo o presidente Municipal dos Liberais em Guaçuí, Daniel Lima, a chapa tem a benção do ex-presidente da República Jair Bolsonaro; do presidente nacional do partido Valdemar da Costa Neto; do senador e presidente estadual da sigla, Magno Malta. Também contam com o apoio do deputado federal Gilvan da Federal e dos deputados estaduais Wellington Callegari, Lucas Polese e Danilo Baihense, ambos, filiados ao PL.