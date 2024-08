Fábrica de Pios recebe evento cultural em Cachoeiro de Itapemirim

A Fábrica de Pios, patrimônio histórico de Cachoeiro de Itapemirim, será o palco de mais um evento cultural na próxima quinta-feira (29) a partir das 19h.

O evento marcará o retorno do Projeto da Canja do Coelho, que começou em março de 2023 com Clara Marins, Fábio Coelho e Cid Travaglia.

O evento cultural começará com o lançamento do livro Crônicas de Resistência de Luciene Francelino, às 19h30. Após a apresentação, Luciene realizará uma sessão de autógrafos em um local anexo.

O show musical, com início previsto para às 20h, contará com a participação de Clara Marins, campeã do festival O Velho Bandido, e será acompanhado por Fábio Coelho no baixo acústico e Erê Parma na percussão.

O repertório musical incluirá canções autorais de Clara Marins, uma homenagem a Sérgio Sampaio e sucessos nacionais e internacionais. A apresentação será, com Clara Marins.

O Projeto da Canja do Coelho visa abrir espaço para artistas com trabalho autoral e promover a cultura local, além de valorizar o patrimônio histórico da Fábrica de Pios.

O evento é classificado como livre e é destinado a todas as idades, embora menores de idade devam estar acompanhados dos pais. O cardápio do evento oferecerá feijoada, caldos, cerveja artesanal e uma variedade de bebidas.

A Fábrica de Pios, com 120 anos de história, continua a atrair turistas e visitantes, fortalecendo a ligação afetiva da comunidade com sua história e cultura.

Fábio Coelho um dos organizadores explica a proposta do evento:

A proposta é abrir um espaço para artistas com trabalho autoral, também aqueles ligados à cultura e economia criativa. O evento, além de contribuir e divulgar o patrimônio histórico que o sedia, divulga os parceiros, promovendo a cultura local. Nosso intuito é reunir um grupo de patrocinadores para manter o evento promovendo cultura e realizando as intervenções necessárias para que a Fábrica de Pios e o entorno possam potencializar o evento com mais atrativos.

Serviço:

Data: 29 de agosto de 2024

Horário: Abertura às 19h, apresentação do livro às 19h30, show musical às 20h

Local: Fábrica de Pios

Atrações: Clara Marins, Fábio Coelho, Erê Parma, Luciene Francelino

Gastronomia: Feijoada, caldos, cerveja artesanal e bebidas variadas