Projeto revitaliza cultura de Marataízes através do audiovisual

O projeto “CineMakers: Um Olhar Sob a Cidade” tem se destacado como uma iniciativa cultural de grande impacto em Marataízes.

Contemplado pelo Edital Paulo Gustavo Municipal, a proposta é realizada por Juciane de Souza em parceria com a Casa Roxa Cultural e visa capacitar jovens e adultos da região em técnicas de produção audiovisual.

Leia também: Marataízes: Casa Roxa lança série que destaca cultura do Sul capixaba

O objetivo é explorar e documentar a rica cultura da cidade, capacitando os participantes a se tornarem agentes criativos e visionários através de aulas teóricas e práticas.

Desde seu início em julho de 2025, o CineMakers tem avançado em sua abordagem, começando com aulas virtuais e passando para sessões presenciais em pontos da cidade.

Essas aulas, ministradas por profissionais experientes como Denilson Júnior e Lucas Silva, têm transformado cada local em um laboratório criativo, oferecendo aos alunos formação em filmagem, edição e narrativa visual.

Parceria

A parceria com a Casa Roxa Cultural tem sido crucial para o sucesso do projeto, fornecendo suporte estrutural e artístico. A fiscalização pela Secretaria Municipal de Cultura também é fundamental, garantindo a transparência e a qualidade das atividades, e reforçando a confiança da comunidade nas iniciativas culturais promovidas.

O impacto do CineMakers já é evidente no engajamento dos alunos e na produção de conteúdo audiovisual que celebra a cultura local. O projeto está criando uma rede de criadores de conteúdo que não apenas domina técnicas de filmagem e edição, mas também se conecta profundamente com a essência cultural de Marataízes.

À medida que avança, a expectativa é que o CineMakers revele novos talentos e contribua para a formação de uma identidade visual marcante para a cidade, impulsionando o turismo e o desenvolvimento econômico.

O projeto continuará até o final de agosto de 2024, com aulas programadas em diversos pontos da cidade. Informações adicionais, incluindo horários e locais, estão disponíveis no site, Instagram e telefone da Casa Roxa Cultural.