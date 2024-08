Fazenda é invadida por integrantes de movimento no Sul do Estado

Na manhã desta segunda-feira (12), policiais militares do 3º Batalhão foram acionados para verificar a informação de que um grupo de pessoas teriam invadido uma propriedade rural no interior do município de São José do Calçado, no Caparaó Capixaba.

Chegando ao local, foi constatado pelos militares que 40 pessoas estariam dentro da fazenda que seria de propriedade da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. O cadeado da porteira de acesso à fazenda foi substituído e uma bandeira de cor vermelha, de identificação de um Movimento de Reivindicação de Posse de Terras, havia sido hasteada.

Apesar de algumas pessoas terem sido vistas no local, os policiais não conseguiram fazer contato com os supostos invasores e nem com nenhum proprietário ou representante da fazenda. Os fatos foram registrados e encaminhados ao comando de Policiamento e autoridades responsáveis.

A reportagem entrou em contato com a UFES, localizada no município de Alegre. A informação obtida é que a fazenda não mais é utilizada pela instituição e que estaria sob a responsabilidade da Prefeitura de São José do Calçado. A Prefeitura foi procurada, porém, até o momento, não retornou. Assim que obtivermos uma devolutiva, a matéria será atualizada.

Já o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, não soube informar se os supostos invasores estão ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), mas afirmaram que não há ordem de desapropriação legal na região.