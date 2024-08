Grávida é socorrida após acidente grave em Conceição do Castelo

Uma gestante e um motorista foram socorridos após o carro em que ela estava se envolver em um acidente entre dois carros na noite do último domingo (11), na altura de Jabota, em Conceição do Castelo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente envolveu um entre Volkawagen Gol, de cor prata, e uma caminhonete, de cor branca. Quando os bombeiros chegaram no local, populares relataram que a colisão foi frontal. O condutor da caminhonete não foi localizado.

Já o motorista do Gol e a gestante, que estava no carona da caminhonete, receberam os primeiros atendimentos dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Então, a equipe fez a limpeza da pista, desligou o cabo da bateria do Gol e colocou o veículo às margens da rodovia. A Polícia Militar foi acionada para que realizassem a remoção dos veículos.