Feira Cultural “Dia de Praça” traz atividades para toda família

No próximo dia 9, sexta-feira, a Praça São João, localizada em frente ao Mercado Municipal São João, receberá a Feira Cultural “Dia de Praça.” O evento acontecerá das 16h às 19h e é voltado para toda a família.

Organizado em parceria com a Professora Isabella Ferreira, o evento contará com a Gincana Cultural da Família, oferecendo uma série de atividades lúdicas para todas as idades. Além disso, o público poderá apreciar e adquirir artesanatos do grupo Cachu-Arte, que fara artes voltados para o dia dos pais que ocorrera neste domingo (11). Para promover a saúde, haverá serviços gratuitos de aferição de glicemia e pressão arterial.

Atualmente, a única assistência constante vem da Secretaria de Limpeza Urbana, que realiza a limpeza semanal da praça. No entanto, a falta de segurança tem sido um problema significativo. Recentemente, roubaram as plantas que as crianças cultivaram, evidenciando a necessidade de mais apoio e segurança para o espaço público.

A Feira Cultural “Dia de Praça” segue sendo uma importante iniciativa para a comunidade, proporcionando um espaço de cultura e saúde, apesar dos obstáculos enfrentados.