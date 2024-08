Feira de Profissões da Multivix em Cachoeiro foi um sucesso

A última quarta-feira, dia 28 de agosto, marcou um dia de grande entusiasmo e aprendizado para milhares de estudantes do ensino médio no sul do Espírito Santo. A Multivix, em Cachoeiro de Itapemirim, abriu suas portas para a Feira de Profissões, proporcionando uma experiência inesquecível para todos os presentes.

Com um total de 16 atrações cuidadosamente elaboradas, a feira superou as expectativas ao receber mais de 2.600 alunos de 15 escolas da região. O evento, que contou com a participação ativa de toda a comunidade acadêmica da Multivix, ofereceu um panorama completo das diversas áreas do conhecimento, com atividades interativas e informativas que despertaram o interesse dos jovens em relação ao futuro profissional.

Palestras inspiradoras, atendimentos personalizados, simulações práticas, oficinas dinâmicas, exposições criativas e minicursos enriquecedores foram apenas algumas das atividades que transformaram o campus da Multivix em um verdadeiro festival de oportunidades. Os estudantes tiveram a chance de vivenciar o dia a dia de diferentes profissões, interagindo com professores, alunos e profissionais renomados em um ambiente acolhedor e estimulante.

O sucesso da Feira de Profissões da Multivix em Cachoeiro de Itapemirim reforça o compromisso da instituição com a formação integral dos jovens, auxiliando-os na importante jornada de escolha da carreira. Confira como foi na galeria de imagens!