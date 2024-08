Festa das Neves deve receber milhares de fiéis neste fim de semana

A pacata localidade de Praia das Neves, no interior de Presidente Kennedy, se prepara para receber milhares de fieis. Desde o último dia 27, o Santuário realiza a tradicional Festa das Neves. De acordo com a Diocese de Cachoeiro, a expectativa é que mais de 30 mil romeiros, de várias partes do país, participem das celebrações ao longo dos dias.

Ainda segundo a Diocese, estão previstas a chegada de mais de 100 ônibus de romeiros, além de dezenas de vans de diversos municípios do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A Festa das Neves segue até o dia 5 de agosto, reunindo fiéis e devotos em uma celebração que homenageia Nossa Senhora das Neves. O evento conta com uma vasta programação religiosa, incluindo missas, novenas diárias e um show nacional com a cantora Eliana Ribeiro, promovendo momentos de fé e comunhão entre os participantes.

Organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Neves, com o apoio da Prefeitura Municipal, a festa atrai tradicionalmente uma grande multidão, com caravanas de fiéis vindas de várias partes do país, especialmente do Norte Fluminense. Os devotos são movidos pela devoção à Nossa Senhora e pela oportunidade de vivenciar momentos de espiritualidade e reflexão.

Por fim, o ponto alto das celebrações está marcado para o dia 5 de agosto, Dia de Nossa Senhora das Neves. Sendo assim, nesta data será realizada uma missa campal às 10h, seguida por uma solene procissão e a tradicional queima de fogos.

Confira a programação da Festa da Neves:

2 de agosto (sexta-feira)

19h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves presidida pelo Pe. Paulo Finkler – Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Iconha

3 de agosto (sábado)

17h – 1ª Romaria da Paróquia São Sebastião – bairro Aquidaban, em Cachoeiro ao Santuário ao Santuário de Nossa Senhora das Neves. A Celebração Eucarística será presidida pelo Pe. Josimar Pirovani Azevedo

22h – Show de forró com banda regional

Festa vai arrecadar dinheiro para reforma de Santuário

4 de agosto (domingo)

8h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves, presidida pelo Pe. Aécio Onorato – Paróquia Santíssimo Sacramento da Eucaristia, Marataízes

10h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves, presidida pelo Pe. Sebastião Lopes – reitor do Seminário Menor Bom Pastor, em Cachoeiro

11h30 – Roda de viola com Zé da Silva e Lindomar

14h – Sorteio Beneficente em prol das obras de reforma do Santuário

1º Prêmio: 1 moto CG 160 Start – 0km – 24/24 Honda

2º Prêmio: 1 moto CG 160 Start – 0km – 24/24 Honda

3º Prêmio: 1 moto NXR 160 bros – 0km – 24/24 Honda

19h – Missa presidida pelo pároco, Pe. Antônio Nazareth

21h – Show Católico com Eliana Ribeiro

5 de agosto (segunda-feira) – Feriado Municipal

6h – Missa presidida pelo Pe. Luiz de Carvalho Serafim – Aracuí

8h – Missa presidida pelo Frei Luiz Fernando Turque Duarte – Itapemirim

10h – Missa presidida pelo Bispo Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, e concelebrada com os padres presentes

13h – Missa presidida pelo Frei Antônio Rabanal Bueno – Castelo

15h – Missa presidida pelo Pe. Ronaldo Borel Freitas – Itaipava

15 de agosto (quinta-feira)

8h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves, presidida pelo Pe. Joselito Ramalho Nogueira – Paróquia São João Batista, Iconha

15h – Missa no Santuário Nossa Senhora das Neves, presidida pelo Frei Luiz Fernando Turque Duarte – Paróquia Nossa Senhora do Amparo, Itapemirim