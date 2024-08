Festival de Inverno promove cultura no Caparaó neste fim de semana

Nos dias 31 de agosto e 1° de setembro, vai acontecer o 4° Festival de Inverno, que está chegando com tudo, com o tema “Raízes e Frutos do Caparaó – A Arte na Roça”.

Leia também: Alemão do Forró, Barões da Pisadinha e mais na Festa de Itapemirim

O evento será realizado no Armazém Multiverso, na Estrada Parque, ES-190, em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, com entrada e atividades totalmente gratuitas para o público.

Nesta edição, o maior destaque fica para a inauguração da sede do Centro Cultural Armazém Multiverso, que atua desde 2018 em Patrimônio da Penha. Na ocasião, a obra foi composta por dois armazéns de café de Ibitirama, ambos com mais de 80 anos.

O evento é promovido pela Associação Permacultural Jacutinga do Caparaó e

pela FUNARTE, tem como objetivo celebrar a rica cultura popular e as tradições do Caparaó, assim, oferecendo uma programação variada e acessível.

Festival “Raízes e Frutos do Caparaó”

O Festival “Raízes e Frutos do Caparaó” representa uma oportunidade única para

fortalecer a identidade cultural da nossa comunidade, promovendo a integração entre

diferentes públicos.

O evento busca também valorizar e preservar as tradições culturais da região, enquanto promove a diversidade e o intercâmbio cultural, oferecendo diversas atividades. Os artistas convidados vem de todos os cantos, como: Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Sobretudo, durante os dois dias, o evento reunirá artistas locais, regionais e nacionais, com presença também de mestres e mestras da cultura popular. A programação do festival é muito diversificada, para atender todas as idades, incluindo: shows, rodas de conversa, atividades e oficinas, sobre a riqueza cultural do Caparaó.

“Estamos muito felizes em reunir tantas vozes e talentos em um único evento. O

Festival Raízes e Frutos do Caparaó é uma oportunidade única de celebrar a cultura

popular e fortalecer os laços comunitários,” afirma Fabiola Melca, uma das

organizadoras do evento.

Programação:

Dia 31 de agosto (sábado)

19h – Banda de metais, na Casa São Sebastião Quilombo do Amarelo

19h10 – Trupe Multiverso Escuta

19h30 – Celebração fase 1 da remontagem do armazém

20h20 – Trupe Multiverso Eu e Água

20h30 – Orquestra de violões do Patrimônio da Penha

21h50 – Trupe Multiverso Serra das Águas

22h – Madalenas do Jucu, grupo de congo capixaba feminino

Dia 1° de setembro

12h – Almoço tropeiro, comida de chão e a grande mesa

13h – Mestres de sanfonas e viola

14h – Oficina artística dos códigos do tempo, para crianças, com Débora Valente

18h – Varieté Caparaó, um show de variedades

19h – Show de Luís Capucho e Abou Mourad

20h – Encerramento