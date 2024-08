Festival Reencontros, abre inscrições para mostra de fotografia

O Museu Capixaba do Negro (MUCANE), em Vitória, será o cenário de parte da primeira edição do Festival Reencontros, um evento que promete celebrar a arte e a cultura negra no Espírito Santo. Entre os destaques da programação, a Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia se destaca como uma oportunidade para fotógrafas negras de todo o Brasil.

Com um forte compromisso com a inclusão e a diversidade, a Mostra Maria Verônica da Pas oferece inscrições gratuitas para todas as interessadas, cobrindo também os custos de impressão, molduraria e montagem das obras. Para participar, as fotógrafas devem enviar suas inscrições até 8 de setembro por meio do site oficial da mostra, mostraveronicadapas.com. A exposição será aberta ao público no dia 4 de outubro e permanecerá em exibição até 20 de dezembro.

A mostra promove a acessibilidade ao incluir materiais em braile e acesso à audiodescrição das obras, garantindo que todos possam apreciar as fotografias expostas. Uma comissão formada por três fotógrafas renomadas, Taynara Barreto (ES), Gabriela Palha (BA) e Helen Salomão (BA), realizará a curadoria e avaliação das obras. Além disso, as fotógrafas estarão em Vitória na semana de abertura da exposição, onde oferecerão oficinas e visitas guiadas ao público.

Festival Reencontros

O Festival Reencontros, organizado pela JUPTER Produção Cultural Capixaba, é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult), com patrocínio da EDP e da ES Gás, e apoio cultural do Grupo Energiza. O festival tem como objetivo ocupar diversos espaços da cidade com arte e cultura, protagonizadas por artistas negros, e promover a inclusão cultural.

Além da Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia, o Festival Reencontros trará uma programação musical diversificada. O local e o line-up serão anunciados em breve nas plataformas digitais do projeto.

Maria Verônica da Pas

Homenageando a médica psiquiatra e ativista Maria Verônica da Pas, a mostra celebra a vida e o legado de uma das figuras mais influentes no movimento negro capixaba. Como uma das fundadoras do MUCANE, Maria Verônica da Pas deixou uma marca na luta pela igualdade racial no Espírito Santo, e sua memória será honrada através da fotografia, um meio poderoso de expressão cultural.