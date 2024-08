‘Fim’ do X no Brasil: veja como salvar suas fotos e mensagens na rede social

Em intimação feita por meio da própria rede social, o ministro Alexandre de Moraes notificou Elon Musk, dono do X, para que o bilionário indique, em um prazo de 24 horas, um novo representante para a rede social no Brasil. Caso contrário, o Supremo Tribunal Federal (STF), ameaçou suspender as atividades do X no País.

Com esse clima instável sobre a permanência da rede social no Brasil, usuários estão vivendo uma nostalgia no aplicativo e temem perder seus tuítes, fotos e tudo que já compartilham no antigo Twitter ao longo dos anos.

Por isso, o Estadão separou algumas dicas para armazenar o conteúdo publicado pela sua conta do X.

Busca avançada

O X tem um recurso de busca avançada, em que é possível filtrar palavras, datas e menções para encontrar uma publicação antiga específica. Localizando o tuíte desejado, o usuário pode realizar uma captura de tela ou salvar o link do post. Esse recurso só está disponível na versão desktop.

Em um navegador, basta digitar “busca avançada do X” que o usuário será redirecionado para o filtro que oferece possibilidades de pesquisar tuítes de contas específicas, palavras, frases, hashtags, datas, menções e até publicações por nível de engajamento. É uma maneira prática de conseguir encontrar algo que foi publicado há muito tempo.

Solicitar cópia

Esse recurso é para aqueles que realmente não querem perder nada do que, um dia, já compartilharam na rede social.

O usuário do X pode solicitar uma cópia de sua atividade na rede social, uma maneira de armazenar tudo o que já foi publicado pela conta: mensagens, fotos e outros arquivos. A plataforma pede um prazo que pode variar de acordo com a atividade do usuário, podendo levar de 24 horas a alguns dias para que receba a cópia de sua conta.

A solicitação pode ser feita tanto na versão desktop quanto na versão do aplicativo do X. Veja o passo a passo:

Na versão desktop, na Página Inicial, clique em Mais na barra lateral esquerda.

No aplicativo, deslize da esquerda para direita para abrir a barra lateral;

Em Configurações e suporte, clique em Configurações e privacidade;

Depois, selecione Sua conta e, então, Baixar um arquivo de seus dados;

O X solicitará a senha da conta e um código de verificação;

Depois disso, clique em Request data.

A plataforma enviará um e-mail quando o arquivo estiver pronto para download. Depois, é só extrair o arquivo geral para outras pastas.

Salvar fotos publicadas no X

Usuários antigos da rede social têm, provavelmente, anos de suas vidas documentados na plataforma. Já que existe um risco real da antiga rede social do passarinho azul parar de funcionar no Brasil, uma dica bastante simples é salvar, manualmente, as fotos que estão publicadas no X.

Assim, se alguma coisa acontecer, você não correrá o risco de nunca mais ter acesso a suas memórias favoritas.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani

