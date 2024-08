Frio deixa produtor de café em alerta, e preços têm forte alta

Os preços do café iniciaram esta semana em forte alta no mercado brasileiro. Segundo pesquisadores do Cepea, esse cenário se deve diretamente ao clima mais frio desde o último final de semana em grande parte do Centro-Sul do País, sobretudo em importantes praças produtoras de arábica.

Agentes consultados pelo Cepea apontaram, inclusive, a ocorrência de geadas pontuais em algumas áreas de baixada, como na Mogiana Paulista e no Cerrado Mineiro.

