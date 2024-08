Futebol feminino: confira detalhes da final olímpica entre Brasil e EUA

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino enfrentará os Estados Unidos, neste sábado, às 12h (horário de Brasília), em Paris, na disputa pela inédita medalha de ouro.

A excelente atuação em Marselha garantiu ao Brasil o retorno ao pódio depois de 16 anos. A última vez que a Seleção Brasileira de Futebol Feminino ganhou a medalha de prata foi nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

A primeira prata foi conquistada em Atenas-2004. O ouro é inédito para as brasileiras. Nas duas finais, as norte-americanas foram as adversárias.

Além das duas finais olímpicas, o Brasil também disputou uma final de Copa do Mundo, em 2007, derrotada pela Alemanha.

Fora das duas últimas partidas para cumprir suspensão, Marta estará à disposição do treinador para jogar a final e ajudar o futebol feminino do Brasil.