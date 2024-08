Gatinho emociona a web ao dar os primeiros passos em cadeira de rodas

If this one doesnt tear at your heartstrings!! 😭😭😭🩷 my baby got wheels. Thank you Auntie Cristle! 🩷 good job scoot, mama scoot will never ever give up on you! 🫶🏻 #ScootMerch #ScootsArmy #ScootsHonor #WolfeAnimalHospital #JesupGA #Scoot #cats #catsoftiktok #kittensoftiktok #kitten #paralyzed #foryou #catlovers #fyp #rescue #rescuecatsoftiktok #amazon #amazonfinds #huggies