Geninho e Ciel Mota homologam chapa para disputar Prefeitura de Itapemirim

Os pré-candidatos a prefeito Geninho (PDT) e vice-prefeito Ciel Mota (MDB) homologaram, no último fim de semana, a chapa para disputar a Prefeitura de Itapemirim.

Em convenção, realizada no último sábado (3), também foram confirmados os nomes dos pré-candidatos a vereadores e vereadoras que vão concorrer ao pleito na chapa proporcional.

“Agradecemos a todos que compareceram e compartilharam desse momento tão especial conosco. A energia e o apoio de cada um de vocês são fundamentais para a nossa caminhada”, afirmou Geninho.

Além de Geninho, também disputam o comando do Poder Executivo municipal os pré-candidatos Dr. Antônio (União); Thiago Peçanha (PSB); Paulinho da Graúna (Republicanos); Vinícius Viana (PL); Alex Wingler (Podemos) e João Bechara (PSDB).

