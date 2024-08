Gestores de turismo se reúnem para conhecer os atrativos de Guaçuí

Nesta quinta e sexta-feira, 29 e 30 de agosto, acontece no município de Guaçuí a quarta edição do Famtour dos Gestores de Turismo do Caparaó.

Esse encontro, organizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), tem o objetivo de realizar a integração entre os gestores do setor na região.

Leia também: Anchieta: Festa da Imigração Italiana acontece neste fim de semana

A idealizadora do projeto Fabiele de Paula, que é analista e gestora do turismo no Caparaó explica:

“Teremos a participação de diretores de turismo da região do Caparaó, secretários municipais de Turismo, subsecretários, entre outros gestores do segmento. São pessoas que estão mergulhadas no turismo dessas cidades. Nosso objetivo é trocar experiências para vender a ideia de todo o Caparaó como atrativo turístico, não apenas um ou outro município”

O projeto já teve três edições anteriores, sendo a primeira em Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço; a segunda em Iúna; e a terceira em Irupi e Ibitirama.

“Durante o Famtour a gente visita os principais pontos e empreendimentos turísticos do município, nesse caso, de Guaçuí. As três edições que já realizamos foram bem descontraídas e muito ricas. Não tivemos uma pauta formalizada e muitas ideias foram surgindo à medida que a gente ia conhecendo os lugares”, conta.

Confira a programação:

Quinta-feira (29 )

Café da manhã – Grano Cafeteria

Visita Teatro Municipal Fernando Torres

Visita Igreja da Matriz

Visita Praça da Matriz e Monumento

Visita à Escola São Geraldo

Visita ao Pontilhão de Ferro

Almoço Pousada Vovozinho

Check-in Pousada Vovozinho

Visita ao Parque Adelino José Jeveaux (Torre de TV)

Voo de Parapente Grupo Digital Net

Café da Tarde – Varanda Café & Prosa

Sexta-feira (30)

Visita Cristo Redentor

Visita Praça da Bandeira

Visita Praça João Acacinho

Visita Casa dos Artesãos (Aguapa)

Visita Laticínios Aguiar

Almoço Restaurante Gaúcho

Festival Nacional de Teatro

Café da tarde na Comunidade Quilombola