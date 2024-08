Ginástica: após ascensão de Rebeca, duas mil famílias procuram instituto

O Instituto Hypólito, do medalhista olímpico Diego Hypólito, foi procurado por mais de dois mil pais, interessados em realizar a inscrição de seus filhos no esporte, após a gigante ascensão da ginástica artística, inclusive de Rebeca Andrade, nas Olimpíadas.

Segundo informações da CBN Rio, Edson Hypólito, ex-atleta de ginástica do Flamengo e diretor do Instituto Hypólito, comentou sobre os resultados da ginástica brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e, ressaltou que após os resultados recentes, o instituto teve mais de duas mil pessoas procurando vagas, para dar entrada no esporte. Finalizando, o ex-atleta defendeu a necessidade de um patrocínio maior na ginástica artística.

Grande ascensão

Ao que tudo indica, toda essa procura da modalidade, deve-se por conta da grande ascensão das ginastas brasileiras nas Olimpíadas de Paris, principalmente, pelo desempenho de Rebeca Andrade, que conquistou quatro medalhas em Paris, um ouro, dois pratas e um bronze por equipe, ao lado de suas companheiras: Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira.

Rebeca já é um dos grandes nomes, não só da ginástica, como de todo esporte mundial, e estará para sempre na historia das Olimpíadas. A atleta será uma ótima influência, para futuros e futuras ginastas, de muitas gerações.