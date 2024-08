Veja em quais esportes o Brasil ainda pode conquistar medalhas olímpicas

O Brasil não conseguiu bater o próprio recorde de medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, uma vez que, nas Olimpíadas de Tóquio 2020, conquistou 21 medalhas. Até o momento, em Paris, a delegação brasileira conquistou 14 medalhas.

Sobretudo, faltam três dias para o termino das Olimpíadas, e o Brasil ainda pode conquistar algumas medalhas nessas Olimpíadas. Confira quais são:

Com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino garantindo sua vaga na grande final, vencendo a poderosa Espanha por 4 a 2. Ao menos mais uma medalha já está garantida para o Brasil. A final será contra os Estados Unidos, no sábado (10), às 12h.

O atleta Alison dos Santos (Piu), corre a final dos 400m com barreiras, nesta sexta-feira (9), onde tenta conquistar mais uma medalha para o Brasil.

Já no vôlei, as meninas perderam para o Estados Unidos, nesta quinta-feira (8), e vão disputar a medalha de bronze, contra o perdedor de Turquia x Itália.

O vôlei de praia também está muito bem representado, com a dupla Ana Patrícia e Duda, que jogam a semifinal nesta quinta-feira (8), às 16h, contra as australianas Clancy e Mariafe.

Confira lista completa de medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024:

Medalhas de ouro:

Medalhas de prata:

Medalhas de bronze:

