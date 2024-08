Golaço de Vegetti salva Vasco de derrota para o Atlético-GO pela Copa do Brasil

Voltando a marcar após cinco partidas, o atacante Vegetti foi importante nesta quarta-feira, para salvar o Vasco da derrota para o Atlético-GO, no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Com um golaço aos 42 minutos do segundo tempo,o argentino decretou o empate por 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

O argentino emendou um belo voleio, após assistência primorosa do lateral Lucas Piton. O empate salvou os planos do time carioca, que agora precisa de uma vitória simples na próxima terça-feira, às 21h45, em São Januário, no Rio. Caso a igualdade volte a persistir no placar, a vaga será decidida nos pênaltis.

Em busca de fazer a vantagem em casa, o Atlético-GO se lançou ao ataque e abriu o placar cedo, logo aos seis minutos. Luiz Fernando deu belo passe para Emiliano Rodríguez, que encheu o pé. Os donos da casa tomaram conta da partida, trocando passes com facilidade na área vascaína.

Shaylon, por duas vezes, deu uma cavadinha, mas Paulo Henrique e Rojas tiraram praticamente em cima da linha. O Vasco estava mal em campo, sem conseguir trocar passes e com Philippe Coutinho bastante marcado. A única chance foi uma cabeçada de David, desviada por Gonzalo.

Vasco e Atlético-GO

A segunda etapa voltou em ritmo mais lento e com os donos da casa mantendo o domínio. Alejo arriscou de longe e Léo Jardim espalmou. O Vasco até conseguia trocar mais passes, mas só conseguia criar pelo alto, como a cabeçada de Vegetti sem direção, após cruzamento de Coutinho.

Mesmo com pouca intensidade, o Atlético-GO quase marcou o segundo com Luiz Fernando, mas Léo Jardim fez mais uma grande defesa. Quando a vitória goiana parecia ser certa, aos 42 Lucas Piton deu lindo cruzamento para Veggeti emendar um voleio e decretar o empate, salvando o Vasco da derrota.

Estadao Conteudo