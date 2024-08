Governo do Estado anuncia obras do Caminhos do Campo em Ibatiba

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), anunciou, nesta quarta-feira (28), a publicação do edital para contratação de empresa para execução de serviço de Pavimentação no trecho Sede – Córrego Rodrigues, com extensão de 4,5 quilômetros de extensão, localizado no município de Ibatiba, no Caparaó. Serão investidos quase R$ 9 milhões nas intervenções.

“Nessa quinta-feira será publicado o Edital para fazer a pavimentação da sede de Ibatiba até a comunidade Córrego Rodrigues. São 4,5 quilômetros, um investimento de quase R$ 9 milhões de reais, para melhorar a vida de quem mora no campo. Incentivar a agricultura, o turismo. É isso que temos feito em todo o Estado”, afirmou o governador Renato Casagrande (PSB), durante a assinatura no Palácio Anchieta, em Vitória.

O Programa Caminhos do Campo tem por objetivo adequar e revestir as estradas do interior capixaba, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar, a fim de proporcionar melhor trafegabilidade. Também visa facilitar o escoamento da produção, incentivando o desenvolvimento do agroturismo e aumentando o número de propriedades aptas para esse segmento, incrementando o fluxo de turistas no meio rural, garantindo a geração de emprego e renda às famílias rurais.

Também estiveram presentes o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB), e o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.