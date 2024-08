Grande convenção confirma Vagner como candidato a prefeito em Guaçuí

Na tarde deste sábado, 3 de agosto, foi realizada uma grande convenção para confirmar a candidatura do ex-prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues (PP), como candidato a prefeito no município.

Ao lado de seu candidato a vice-prefeito, Dr. Paulo César Antunes (Agir), que também foi homologado em convenção, Vagner se emocionou diante de uma multidão que lotou a quadra poliesportiva da Escola Anísio Teixeira, onde o evento foi realizado.

Estiveram presencialmente prestigiando o evento, o deputado federal e presidente dos Progressistas no Estado Josias da Vitória, o deputado estadual Thiago Hoffman (PSB) e o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia Bruno Lamas.

A deputada estadual Raquel Lessa (PP), o deputado estadual Hudson Leal (Republicanos), o ex-deputado Marcelino Fraga e o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, enviaram vídeos de apoio à candidatura de Vagner Rodrigues e Dr. Paulo César Antunes.

A ex-candidata a prefeita Simone Biodo (PSD), o presidente da Associação Comercial de Guaçuí (Acisg), Antônio Carlos Faria, e os presidentes dos partidos que formou a coligação de apoio aos Progressistas, Julinho Terere (Republicanos), Weber Miller (Agir) e Gabriel Couzi (PSD) também marcaram presença ao lado de centenas de pessoas.

Na ocasião, as siglas também homologaram a candidatura dos 48 candidatos a vereadores que irão disputar as eleições deste ano.

