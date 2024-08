Grande festa para celebrar a candidatura à reeleição de Cuíca em Calçado

O prefeito Cuíca (PSB) oficializou sua candidatura à reeleição com uma grande festa realizada no Montanha Clube, em São José do Calçado. A convenção, que contou com a presença de aproximadamente 1.500 pessoas, foi marcada por uma celebração animada e o apoio de diversas lideranças políticas.

Acompanhado do candidato a vice-prefeito Maurício do Hospital (PSDB) e dos deputados estaduais Vandinho Leite (PSDB) e Tyago Hoffyman (PSB), Cuíca foi recebido calorosamente por uma multidão de apoiadores. O evento também contou com a presença dos ex-prefeitos Antero e Dr. José de Oliveira Raft.

O prefeito de Bom Jesus do Norte, Antônio Gualhano (PSB), que também é candidato à reeleição e o membro da executiva estadual dos socialistas, Mário Negão, marcaram presença no evento.

A convenção foi organizada em conjunto pelos partidos MDB, PSDB e PODEMOS, e apresentou os 40 pré-candidatos ao cargo de vereador. O deputado federal Gilson Daniel (Podemos) não pode estar presente pessoalmente, porém enviou um vídeo expressando seu apoio à Cuíca e à chapa de candidatos.

Em seu discurso, Cuíca, visivelmente emocionado, destacou os investimentos realizados durante seu mandato e afirmou que a cidade não pode regredir. Ele enfatizou o compromisso de continuar trabalhando para transformar a vida das pessoas e elevar ainda mais o patamar da cidade.

Maurício do Hospital (MDB), candidato a vice-prefeito, manifestou sua disposição para colaborar com Cuíca, ressaltando a importância de manter o progresso alcançado e evitar o retrocesso.