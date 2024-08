Podemos confirma Jauhar como candidato à reeleição em Guaçuí

O atual prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar, filiado ao Podemos, foi confirmado como candidato à reeleição na noite desta sexta-feira (2).

Seu candidato a vice-prefeito é o vereador por dois mandatos, Alex Sandro Mataim Vieira (MDB), mais conhecido como Dim Barbeiro.

Ao lado de correligionários e candidatos a vereadores que também foram homologados pelas siglas, Jauhar e Dim discursaram para o público presente.

A convenção ocorreu no Centro de Convivência da 3ª Idade, no Parque de Exposições do município.