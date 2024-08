Suspeito é investigado por divulgar e vender drogas pela internet no ES

A Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira (2), a operação Fleming, que investiga um homem suspeito de divulgar e vender drogas e armas de fogo na internet no município da Serra.

Leia também: OAB se manifesta após advogados serem alvos de operação no ES

Segundo a PF, as apurações revelaram um esquema de venda aberta de drogas e armas, realizada sem qualquer receio da atuação dos órgãos de persecução penal e do Poder Judiciário.

O principal investigado da ação vendia e divulgava drogas e armas de fogo pela internet. Com ele, os policiais apreenderam maconha, crack, cocaína (inclusive pinos prontos para a venda), além de materiais usados para fabricar as drogas, como envelopes, adesivos com a marca do traficante, pinos, liquidificador para misturar drogas e balanças.

O que é a operação “Fleming”?

O nome da Operação “Fleming” foi escolhido em referência ao apelido do principal investigado, que é conhecido como “Mágico de Oz” no meio criminoso. Trata-se de uma alusão ao sobrenome de Victor Fleming, o renomado diretor do clássico filme “O Mágico de Oz.”

Os investigados serão responsabilizados penalmente como incursos nas penas previstas para os crimes estipulados no art. 33 da lei 11.343/06 (Lei de Drogas) e art. 16 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

As ações policiais desencadeadas na FICCO são produto de cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública.