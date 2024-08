Hospital Evangélico de Cachoeiro inicia a semana com a 28ª SIPAT

A 28ª Semana Interna de Prevenção e Acidentes do Trabalho (SIPAT) do Hospital Evangélico de Cachoeiro começou nesta segunda-feira (19) e segue até dia 23. A programação inclui uma série de ações e palestras voltadas à saúde e segurança dos colaboradores.

Serão abordados temas importantes, como: Proteção Radiológica: Segurança e Prevenção no Ambiente de Trabalho, A Importância do Exercício para o Trabalho, Entendendo o Direito Previdenciário: Garantindo o futuro, Escolas Saudáveis e Seus Impactos na Saúde, Assédio Moral no Trabalho: reconhecer, prevenir e combater.

A SIPAT é uma oportunidade para adquirir novos saberes, compartilhar experiências e esclarecer dúvidas sobre segurança no trabalho. Além disso, estimula a participação ativa dos colaboradores na identificação e prevenção de riscos ocupacionais, contribuindo para a redução de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

O engenheiro de segurança do trabalho, Jocimar França, explica que ações de conscientização e treinamentos ocorrem periodicamente. Mas os colaboradores aguardam ansiosamente a SIPAT, que se tornou um momento esperado, pois reúne renomados palestrantes. “Durante o ano todo, realizamos vários treinamentos, como por exemplo, combate a princípio de incêndio, manuseio de EPI’s, riscos ocupacionais, prevenção de quedas no trajeto e no ambiente laboral, entre outros”.

Confira a programação

Dia 20/08 : "A Importância do Exercício para o Trabalhador"

Palestrante: Gabriel Leitão, Educador Físico.

Dia 21/08 : "Entendendo o Direito Previdenciário: Garantindo o Futuro".

Palestrante: Aline Aridi Ferreira de Lima Freitas, advogada, especialista em Direito Previdenciário e Direito Público.

Dia 22/08 : "Escolhas Saudáveis e Seus Impactos na Saúde"

Palestrante: Ana Clara Petersen Cremonini, Pós-graduanda em Nutrição Clínica em Doenças Crônicas.

Dia 23/08: "Assédio Moral no Trabalho: Reconhecer, Prevenir e Combater"

Palestrante: Dr. Danilo Borges, Advocacia Trabalhista.

