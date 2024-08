Ibitirama: Reginaldo e Rogério lançam candidatura para prefeito e vice

O ex-prefeito de Ibitirama, no Caparaó, Reginaldo Simão de Souza (PSB), foi homologado pelos socialistas como candidato a prefeito, na última sexta-feira (2). A convenção ocorreu na Câmara Municipal e também lançou o atual vice-prefeito do município, Rogério Almeida (Republicanos), como candidato a vice-prefeito na chapa de Reginaldo.

A coligação partidária é formada pelo PSB, Republicanos, PSDB, PSD e MDB. Dos cinco partidos, somente o MDB não irá lançar candidatos para vereador nestas eleições.

Leia Também: Romerinho Badaró oficializa candidatura a prefeito em Brejetuba

Com a presença de correligionários, líderes da sociedade civil e lideranças políticas e religiosas de Ibitirama, o plenário da Câmara Municipal de Vereadores ficou lotado para a oficialização dos candidatos a prefeito, vice e vereadores.

Reginaldo e Rogério contam com o apoio do atual presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos (União Brasil), dos deputados estaduais Coronel Weliton (PRD), Erick Musso (Republicanos), Thiago Hoffman (PSB), Júlio da Fetaes (PT), Vandinho Leite (PSDB), Hudson Leal (Republicanos), Janete de Sá (PSB) e Alexandre Xambinho (Podemos).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.